5 milyondan fazla kişinin yaşadığı, kuraklık alarmı verilen Ankara’da etkili olan son sağanak yağışların ardından barajlarda doluluk oranı arttı. Ankara'da geçen yıl yüzde 28,99 olan barajların doluluk oranı bu yıl yüzde 41,73'e yükseldi. İki barajda ise doluluk yüzde 100'ü gördü. İşte barajlardaki son durum…

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) barajlardaki doluluk oranlarının son halini paylaştı. ASKİ verilerine göre, barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 artışla yüzde 41,73 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 27 Nisan 2025'te 421 milyon 752 bin metreküple yüzde 28,99 seviyesindeydi.

DOLULUK YÜZDE 12,74 ARTTI

Kuraklık riskinin sürdüğü Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 607 milyon 8 bin metreküpe yükseldi. Doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 arttı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 27 Nisan 2025'te 232 milyon 795 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 455 milyon 301 bin metreküp olarak kaydedildi. Kente, bu yıl ise 1 milyon 367 bin 523 metreküp su verildi.

2 BARAJDA YÜZDE YÜZ

Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143, nisanda ise 38 milyon 344 bin 766 oldu. Bu yıl ise ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740, nisanda da 152 milyon 400 bin 191 metreküp olarak ölçüldü. Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 27,48 olarak tespit edildi.

Ankara'daki barajlarda genel doluluk seviyesi şöyle;

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) Su Miktarı (M3) Su Yüzdesi Akyar Barajı 52.445.000 40.594.000 77.40 Çamlıdere Barajı 1.108.276.000 394.641.000 35.61 Çubuk 2 22.961.000 16.119.000 70.20 Eğrekkaya Barajı 93.452.000 71.292.000 76.29 Kargalı Barajı 542.000 542.000 100 Kavşakkaya Barajı 85.228.000 53.642.000 62.94 Kesikköprü Barajı 95.000.000 95.000.000 100 Kurtboğazı Barajı 91.762.000 30.178.000 32.89 Peçenek Barajı 59.525.000 16.360.000 27.48 Türkşerefli Barajı 5.668.500 295.000 5.20

