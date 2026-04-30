5 milyondan fazla kişi yaşıyor! Kuraklık alarmı verilen kentte müjde, doluluk yüzde 41,73'e yükseldi
5 milyondan fazla kişinin yaşadığı, kuraklık alarmı verilen Ankara’da etkili olan son sağanak yağışların ardından barajlarda doluluk oranı arttı. Ankara'da geçen yıl yüzde 28,99 olan barajların doluluk oranı bu yıl yüzde 41,73'e yükseldi. İki barajda ise doluluk yüzde 100'ü gördü. İşte barajlardaki son durum…
- Barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 artışla yüzde 41,73 olarak ölçüldü.
- Kente su sağlayan barajların toplam kapasitesi 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp.
- Geçen yıl 27 Nisan'da doluluk oranı yüzde 28,99 iken, bu yıl aynı tarihte yüzde 41,73'e yükseldi.
- Aktif kullanılabilir su miktarı geçen yıla göre 232 milyon 795 bin metreküpten 455 milyon 301 bin metreküpe çıktı.
- Kesikköprü ve Kargalı barajlarının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 27,48 olarak tespit edildi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) barajlardaki doluluk oranlarının son halini paylaştı. ASKİ verilerine göre, barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 artışla yüzde 41,73 olarak ölçüldü.
Kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 27 Nisan 2025'te 421 milyon 752 bin metreküple yüzde 28,99 seviyesindeydi.
DOLULUK YÜZDE 12,74 ARTTI
Kuraklık riskinin sürdüğü Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 607 milyon 8 bin metreküpe yükseldi. Doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 arttı.
Aktif kullanılabilir su miktarı ise 27 Nisan 2025'te 232 milyon 795 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 455 milyon 301 bin metreküp olarak kaydedildi. Kente, bu yıl ise 1 milyon 367 bin 523 metreküp su verildi.
2 BARAJDA YÜZDE YÜZ
Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143, nisanda ise 38 milyon 344 bin 766 oldu. Bu yıl ise ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740, nisanda da 152 milyon 400 bin 191 metreküp olarak ölçüldü. Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 27,48 olarak tespit edildi.
Ankara'daki barajlarda genel doluluk seviyesi şöyle;
|Baraj Adı
|Toplam Hacim (M3)
|Su Miktarı (M3)
|Su Yüzdesi
|Akyar Barajı
|52.445.000
|40.594.000
|77.40
|Çamlıdere Barajı
|1.108.276.000
|394.641.000
|35.61
|Çubuk 2
|22.961.000
|16.119.000
|70.20
|Eğrekkaya Barajı
|93.452.000
|71.292.000
|76.29
|Kargalı Barajı
|542.000
|542.000
|100
|Kavşakkaya Barajı
|85.228.000
|53.642.000
|62.94
|Kesikköprü Barajı
|95.000.000
|95.000.000
|100
|Kurtboğazı Barajı
|91.762.000
|30.178.000
|32.89
|Peçenek Barajı
|59.525.000
|16.360.000
|27.48
|Türkşerefli Barajı
|5.668.500
|295.000
|5.20