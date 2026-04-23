Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Sivas'ta barajların doluluk oranı yüzleri güldürdü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, "Bu yıl içme suyu ve sulamada hiçbir barajımızda problem öngörmüyoruz. Gayet iyi durumdayız. Şehir genelindeki barajların tamamında yüzde 55 oranında doluluk oranımız var." dedi. Öte yandan kente su sağlayan birçok barajda doluluk oranı yüzde 100'ün üstüne çıktı.

İklim değişikliğiyle birlikte yurt genelinde etkili olan kuraklık Sivas'taki birçok barajı etkilemiş, su seviyelerinde ciddi düşüş yaşanmıştı. Kent genelinde yer alan barajlarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle sulu tarıma kısıtlama getirilerek tedbirler alınmıştı. Geçen yıl kasım ayından bu yana etkili olan yağışlar, barajların dolmasını sağladı. Son yılların en sert kışını yaşayan Sivas'ta karların erimesiyle barajlar doldu.

SULU TARIM YASAĞI SONA ERDİ

Kuraklığın simgesi haline dönen barajlardaki doluluk oranı çiftçileri de sevindirdi. Doluluk oranı 2025 yılı nisan ayında yüzde 3 olan 4 Eylül Barajı, bu yıl yüzde 38'e ulaştı. Öte yandan kentin en önemli barajlarından birisi olan Pusat-Özen Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 29'a kadar düşerken bu yıl yüzde 70'e çıktı. Barajlardaki su seviyesinin artmasıyla birlikte sulu tarımda uygulanan yasak sona erdi.

Suyu kalmayan kentte barajlar doldu taştı! Seviyeler yüzde 100'ü gördü

BARAJLAR DOLDU TAŞTI

Kar sularının erimesiyle Çamlıgöze barajında su seviyesi yüzde 100, Güneykaya barajında yüzde 100, Kanak barajında yüzde 100, Kocakurt barajında yüzde 100, Maksutlu barajında yüzde 100, Yapıaltın barajında yüzde 100, Çermikler barajında yüzde 100, Çatköy barajında yüzde 100, Yıldız barajında yüzde 100, Örenli barajında yüzde 100 oldu. Gazibey ve Üçöz baraj ve göletlerinde ise su seviyesi yüzde 100'ün üstüne çıktı.

"BARAJLARIMIZDA GAYET İYİ DURUMDAYIZ"

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda söz alan Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan yaptığı açıklamada, "Yüzümün güldüğünden de anlaşılacağı üzere barajlarımızda gayet iyi durumdayız. Şehir genelindeki barajların tamamında yüzde 55 oranında doluluk oranımız var. Geçen yıla göre daha öndeyiz. DSİ olarak bugüne kadar 70 adet baraj ve gölet yaptık. Bunların 64 tanesi tam dolu ya da yüzde 90'ın üzerinde. Sadece 6 barajımızda doluluk oranı yüzde 90'ın altında." dedi.

"HİÇBİR BARAJIMIZDA PROBLEM ÖNGÖRMÜYORUZ"

Aslan, "Bu yıl içme suyu ve sulamada hiçbir barajımızda problem öngörmüyoruz. Herhangi bir kısıtlama kararı da olmayacaktır. Tabi yine suyu tasarruflu kullanmalıyız. Daha kurak yıllar yaşayabiliriz. Bu konuda da tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Pusat-Özen Barajı muhtemelen yüzde 90'a yaklaşacak. Yağmurlarla birlikte su gelişi devam ediyor." şeklinde konuştu.

