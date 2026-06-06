MotoGP'de mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 8. ayağında Macaristan'da piste çıkmaya hazırlanıyor. Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek hafta sonunda sıralama turları, sprint yarışı ve ana yarış programı motosporları tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Türk motosiklet sporlarının en önemli isimlerinden Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki yeni sınavına Macaristan'da çıkıyor. Sezonun 8. yarışı öncesinde gözler Balaton Park Pisti'nde yapılacak mücadelelere çevrilirken, yarış saatleri ve canlı yayın bilgileri de araştırılıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MotoGP Macaristan Grand Prix'si hafta sonu boyunca antrenman, sıralama ve yarış etaplarıyla gerçekleştirilecek. Başkent Budapeşte yakınlarında bulunan 4 kilometrelik Balaton Park Pisti, sezonun sekizinci yarışına ev sahipliği yapacak.

Yarış hafta sonunda ilk olarak 6 Haziran Cumartesi günü 11.10'da Serbest Antrenman 2 seansı düzenlenecek. Ardından 11.50'de sıralama turları gerçekleştirilecek.. Aynı gün 16.00'da sprint yarışı koşulacak.

Hafta sonunun en önemli mücadelesi ise 7 Haziran Pazar günü yapılacak. MotoGP Macaristan Grand Prix'si TSİ 15.00'te başlayacak ve pilotlar 26 tur boyunca podyum mücadelesi verecek. Prima Pramac Yamaha takımında yarışan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ilk sezonunda puan mücadelesini sürdürürken Macaristan etabında üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? MotoGPde Macaristan etabı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

MotoGP Macaristan Grand Prix'si Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışseverler hafta sonundaki tüm seansları ekran başından takip edebilecek.

Serbest antrenmanlar, sıralama turları, sprint yarışı ve ana yarış yayınları S Sport ekranlarında yer alırken, dijital platform üzerinden de S Sport Plus aboneleri mücadeleleri canlı izleyebilecek.

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