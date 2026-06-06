Bugün hangi maçlar var, voleybol maçı var mı? 6 Haziran 2026 bugünkü maçlar
6 Haziran 2026 Cumartesi günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Hazırlık maçlarından play-off mücadelelerine, Milletler Ligi karşılaşmalarından Basketbol Süper Ligi yarı finaline kadar günün maç programı belli oldu.
Hafta sonunu spor heyecanıyla geçirmek isteyen taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün voleybol maçı var mı?" sorularına cevap arıyor. 6 Haziran Cumartesi günü futbol, basketbol ve voleybolda oynanacak karşılaşmalar ile yayın bilgileri netleşti.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (6 HAZİRAN 2026)
Uluslararası hazırlık maçları kapsamında gün boyunca birçok milli takım sahaya çıkacak. Günün öne çıkan mücadelelerinde Belçika-Tunus, ABD-Almanya, Avustralya-İsviçre ve İngiltere-Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek.
01.15 | Paraguay - Nikaragua | Hazırlık Maçı | Yayın yok
16.00 | Belçika - Tunus | Hazırlık Maçı | S Sport Plus
20.45 | Portekiz - Şili | Hazırlık Maçı | S Sport Plus
21.30 | ABD - Almanya | Hazırlık Maçı | atv
22.00 | Castellon - Almeria | İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final | Yayın yok
22.00 | Avustralya - İsviçre | Hazırlık Maçı | S Sport Plus
22.00 | Panama - Bosna Hersek | Hazırlık Maçı | Yayın yok
23.00 | Bolivya - İskoçya | Hazırlık Maçı | S Sport Plus
23.00 | İngiltere - Yeni Zelanda | Hazırlık Maçı | S Sport Plus
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Günün en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan İtalya-Türkiye mücadelesinde Filenin Sultanları, ilk hafta etabındaki üçüncü maçına çıkacak.
02.00 | Hollanda - İtalya | Kadınlar VNL | S Sport, S Sport Plus
03.00 | Fransa - ABD | Kadınlar VNL | S Sport, S Sport Plus
10.00 | Tayland - Belçika | Kadınlar VNL | Yayın yok
11.00 | Türkiye - Polonya | CEV Beach Volley Milletler Ligi Ön Eleme | S Sport Plus
11.45 | Türkiye - Polonya | CEV Beach Volley Milletler Ligi Ön Eleme Maç 2 | S Sport Plus
14.30 | Çin - Sırbistan | Kadınlar VNL | S Sport, S Sport Plus
17.00 | Brezilya - Bulgaristan | Kadınlar VNL | S Sport, S Sport Plus
21.30 | İtalya - Türkiye | Kadınlar VNL | TRT Spor, S Sport, S Sport Plus
23.30 | Kanada - Fransa | Kadınlar VNL | S Sport, S Sport Plus
BUGÜNKÜ BASKETBOL KARŞILAŞMALARI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN arasındaki seri mücadelesi günün öne çıkan basketbol karşılaşması olacak.
03.30 | SA Spurs - New York Knicks | NBA Finalleri | Prime Video
16.00 | Tekirdağ Namık Kemal - Suadiye Basketbol | Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off Final | TBF YouTube
19.00 | Çorum Bld. - Titan Akademi | Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off Final | TBF YouTube
19.00 | Real Madrid - Tenerife | İspanya Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final | Spor Smart
20.00 | Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN | Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final | beIN Sports 5
21.00 | Venezia - Virtus Bologna | İtalya Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final | EuroLeague TV
22.00 | Murcia - Barcelona | İspanya Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final | Spor Smart