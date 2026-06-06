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Kilis'te akan trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapan ve hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne adeta ceza yağdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince tespit edilerek yakalanan sürücüye 46 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konulan şahsın kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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