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Bursa'nın Keles ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bunalan bir ayının, kırsal alanda hayvanlar için kullanılan yalaktan kana kana su içtiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Susuzluğunu giderdikten sonra etrafı kolaçan ederek gözden kaybolan ayının rahat tavırları dikkat çekerken, yaban hayatının bu renkli ve tebessüm ettiren anları büyük ilgi gördü.

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