Pi'nin Yaşamı filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Angle Lee'nin yönetmenliğini üstlendiği Pi'nin yaşamı, yeniden izleyicisiyle buluşmasının ardından konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edilmeye başlandı. Hayatta kalma mücadelesini konu edinen film güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.
Yann Martel'in aynı adlı ödüllü romanından sinemaya uyarlanan "Pi'nin Yaşamı" (Life of Pi), izleyicileri uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında, hayatta kalma mücadelesiyle dolu yolculuğa çıkartıyor. Başrollerinde Suraj Sharma ve Irrfan Khan'ın yer aldığı yapım izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.
Pİ'NİN YAŞAMI KONUSU NE?
Pi'nin Yaşamı filmi 16 yaşlarında olan Piscine Molitor "Pi" Patel'in yanında Richard Parker isminde bir Bengal kaplanıyla Pasifik Okyanusu'nda can salının üzerinde hayatta kalmaya mücadelesini konu ediniyor.
Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Suraj Sharma rolü Piscine Molitor "Pi" Patel, yaş 16
- Irrfan Khan rolü Pi, yetişkin
- Ayush Tandon rolü Pi, yaş 11/12
- Gautam Belur rolü Pi, yaş 5
- Tabu rolü Gita Patel, Pi'nin annesi
- Adil Hussain rolü Santosh Patel, Pi'nin babası
- Gérard Depardieu rolü Aşçı
- Po-Chieh Wang rolü Tayvanlı denizci
- Rafe Spall rolü Yazar
- Shravanthi Sainath rolü Anandi, Pi'nin gençlik aşkı
- Andrea Di Stefano rolü Rahip
- Vibish Sivakumar rolü Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19
- Mohamed Abbas Khaleeli rolü Ravi, yaş 15
- Ayan Khan rolü Ravi, yaş 8
Bizi Takip Edin
YORUMLAR