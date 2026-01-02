Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar merak ediliyor
Türk sinemasının son zamanlardaki en sevilen komedi filmlerinden biri olan "Aile Arasında", izleyicileri kahkahalara boğmaya devam ediyor. Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Oza Açıktan'ın oturduğu film bu akşam ekrana geliyor.
2017 yılında vizyona giren Aile Arasında filmi, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan film, konusu ve oyuncuları nedeniyle yeniden araştırılmaya başlandı. Peki Aile Arasında filmi konusu ne, başrollerde kimler var İşte Aile Arasında’nın konusu ve oyuncu kadrosu…
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Uzun yıllar süren ilişkileri aynı gün sona eren Fikret ve müzikhol şarkıcı Solmaz, beklenmedi bir karşılaşmayla yollarını kesiştirir. Solmaz'ın kızı Zeynep'in Adanalı sevgilisiyle evlenme karar almasıyla birlikte her şeyden çekinen Fikret kendini hiç beklenmediği br oyunun içinde bulur. Başlangıçta sade bir aile nikâhı olarak planlanan düğün, damat tarafından geleneklerine bağlı ve gösterişli istekleri gitgide büyür. Farklı kültürlerin bir araya geldiği bu süreçte, iki aile arasındaki uyumsuzluklar düğün hazırlıklarını tam bir komediye dönüşür.
AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Engin Günaydın Fikret "Fiko"
Demet Evgar Solmaz
Erdal Özyağcılar Haşmet Kurt
Devrim Yakut Mükerrem Kurt
Fatih Artman Emirhan Kurt
Gülse Birsel Mihriban
Şevket Çoruh Necdet "Neco" Balcılar
Derya Karadaş Leyla
Devin Özgür Çınar Gülümser Kurt
Su Kutlu Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri Behiye
Deniz Hamzaoğlu Kahraman Kurt
Rıza Akın Selahattin Aladağ
Arif Erkin Güzelbeyoğlu Dede
Erdal Cindoruk Ruhi
Ünal Yeter Okan
Bahtiyar Memili Haşmet'in Koruması 1
Ali Erkut Taş Haşmet'in Koruması 2
Ömer Faruk Çavuş Sedat
Hilmi Özçelik Nikah Memuru
Ozan Çelik Polis
Ercan Öner Doktor
Gürhan Elmalıoğlu Eczacı
Ayça Koptur Avukat
Gülcan Takuş Zumba Hocası
Evren Karakayacı Selahattin Aladağ'ın Korumaları
Muhammed Çimen
Serhat Çimen
Selim Canpolat Gitarda Yaşar
Orkan Varan Ritimde Fatih