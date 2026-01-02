Türk sinemasının son zamanlardaki en sevilen komedi filmlerinden biri olan "Aile Arasında", izleyicileri kahkahalara boğmaya devam ediyor. Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Oza Açıktan'ın oturduğu film bu akşam ekrana geliyor.

2017 yılında vizyona giren Aile Arasında filmi, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan film, konusu ve oyuncuları nedeniyle yeniden araştırılmaya başlandı. Peki Aile Arasında filmi konusu ne, başrollerde kimler var İşte Aile Arasında’nın konusu ve oyuncu kadrosu…

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzun yıllar süren ilişkileri aynı gün sona eren Fikret ve müzikhol şarkıcı Solmaz, beklenmedi bir karşılaşmayla yollarını kesiştirir. Solmaz'ın kızı Zeynep'in Adanalı sevgilisiyle evlenme karar almasıyla birlikte her şeyden çekinen Fikret kendini hiç beklenmediği br oyunun içinde bulur. Başlangıçta sade bir aile nikâhı olarak planlanan düğün, damat tarafından geleneklerine bağlı ve gösterişli istekleri gitgide büyür. Farklı kültürlerin bir araya geldiği bu süreçte, iki aile arasındaki uyumsuzluklar düğün hazırlıklarını tam bir komediye dönüşür.

Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar merak ediliyor

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Engin Günaydın Fikret "Fiko"

Demet Evgar Solmaz

Erdal Özyağcılar Haşmet Kurt

Devrim Yakut Mükerrem Kurt

Fatih Artman Emirhan Kurt

Gülse Birsel Mihriban

Şevket Çoruh Necdet "Neco" Balcılar

Derya Karadaş Leyla

Devin Özgür Çınar Gülümser Kurt

Su Kutlu Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri Behiye

Deniz Hamzaoğlu Kahraman Kurt

Rıza Akın Selahattin Aladağ

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Dede

Erdal Cindoruk Ruhi

Ünal Yeter Okan

Bahtiyar Memili Haşmet'in Koruması 1

Ali Erkut Taş Haşmet'in Koruması 2

Ömer Faruk Çavuş Sedat

Hilmi Özçelik Nikah Memuru

Ozan Çelik Polis

Ercan Öner Doktor

Gürhan Elmalıoğlu Eczacı

Ayça Koptur Avukat

Gülcan Takuş Zumba Hocası

Evren Karakayacı Selahattin Aladağ'ın Korumaları

Muhammed Çimen

Serhat Çimen

Selim Canpolat Gitarda Yaşar

Orkan Varan Ritimde Fatih

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak TV yayın akışı gündemde

Haberle İlgili Daha Fazlası