Yeni yılın ilk haftasında televizyon ekranlarında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2 Ocak Cuma akşamı "Bu akşam hangi diziler var?" sorusu, favori yapımlarını kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT 1 ve TV8 gib kanalların 2 Ocak yayın akışı güncel olarak arama motorlarında sorgulatılıyor. Yılbaşı kapsamında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Yerine sinema filmleri ya da yarışma programları yayınlandı. Haftanın beşinci gününde izleyiciler 20.00'de hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Pi'nin Yaşamı, ATV'de Evde Tek Başına, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Aile Arasında, TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ve Star'da Sev Kardeşim yayınlanacak.

2 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Pi'nin Yaşamı

22:45 300 Spartalı

00:45 Pi'nin Yaşamı

02:30 Poyraz Karayel

2 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Aldatmak

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor?

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Evde Tek Başına/Yabancı Sinema

22:20 Bay ve Bayan Smith/Yabancı Sinema

00:30 Bay ve Bayan Smith/Yabancı Sinema

2 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar

23:15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

03:30 Kasaba Doktoru

2 OCAK NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Çifte Milyon / İlk Bölüm

22:15 Çifte Milyon /Tekrar

00:15 Benden Ne Olur?

02:30 Şevkat Yerimdar

2 OCAK SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Dedemin Fişi

00:45 Kızılcık Şerbeti/Tekrar

03:00 Aile Arasında

2 OCAK TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular /Yeni Bölüm

2 OCAK STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:30 Nur Viral İle Sen İstersen

16.15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sev Kardeşim

21:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

00:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

02:00 Kaderimin Oyunu

