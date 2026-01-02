Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak TV yayın akışı gündemde
Yeni yılın ilk haftasında televizyon ekranlarında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2 Ocak Cuma akşamı "Bu akşam hangi diziler var?" sorusu, favori yapımlarını kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT 1 ve TV8 gib kanalların 2 Ocak yayın akışı güncel olarak arama motorlarında sorgulatılıyor. Yılbaşı kapsamında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Yerine sinema filmleri ya da yarışma programları yayınlandı. Haftanın beşinci gününde izleyiciler 20.00'de hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Pi'nin Yaşamı, ATV'de Evde Tek Başına, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Aile Arasında, TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ve Star'da Sev Kardeşim yayınlanacak.
2 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:45 300 Spartalı
00:45 Pi'nin Yaşamı
02:30 Poyraz Karayel
2 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor?
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Evde Tek Başına/Yabancı Sinema
22:20 Bay ve Bayan Smith/Yabancı Sinema
00:30 Bay ve Bayan Smith/Yabancı Sinema
2 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar
23:15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
03:30 Kasaba Doktoru
2 OCAK NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Çifte Milyon / İlk Bölüm
22:15 Çifte Milyon /Tekrar
00:15 Benden Ne Olur?
02:30 Şevkat Yerimdar
2 OCAK SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Dedemin Fişi
00:45 Kızılcık Şerbeti/Tekrar
03:00 Aile Arasında
2 OCAK TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular /Yeni Bölüm
2 OCAK STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:30 Nur Viral İle Sen İstersen
16.15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sev Kardeşim
21:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
02:00 Kaderimin Oyunu