Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, şampiyonluk yarışı ve küme düşme mücadelesinde son 9 haftaya girilen Süper Lig'de oynanacak maçlarda VAR’da (Video Yardımcı Hakem) yabancı hakemlerin görev yapması gerektiğini söyledi. Torunoğulları, "Müsabakada iki takımdan birer temsilci, VAR odasında otursun ve konuşmaları dinlesin. Bunları kendi kulüplerine de rapor etsinler" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşen Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KONYASPOR'UN ÇIKMASINA SEVİNDİK"

Çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşmelerini değerlendiren Torunoğulları, "Çeyrek finale kalan bütün takımlara başarılar diliyoruz. Konyaspor’un çıkmasına sevindik. Konya şehrini de seviyoruz. Mayıs ayında ligde de gideceğiz. Konya’da 2 deplasmanımız olacak. Biz yönetime geldikten sonra Fenerbahçe olarak Ziraat Bankası’nın sponsor olduğu tüm kupaları aldık. Bu kupayı da alacağız. Konya değil de başka takım çıksaydı da bizim hedefimiz belliydi. Biz kupayı alacağız" dedi.

Ertan Torunoğulları

"VAR'DA YABANCI HAKEM OLSUN"

Fenerbahçe yönetimine geldikleri günden bu yana hakemler ve federasyon hakkında olumsuz bir açıklamada bulunmadıklarını belirten Torunoğulları, "Şu anda Türkiye liginde hakemlerden şikayetçi olmayan takım var mı? Bunu konuşursak zaten ne kadar hakem hataları olduğu belli oluyor. Ligin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışı ve küme düşme mücadelesinde sona gelinirken, bundan sonraki maçlarda VAR’da yabancı hakemler olsun. Hatta benim bir önerim var; müsabakada iki takımdan birer temsilci, VAR odasında otursun ve konuşmaları dinlesin. Kendi kulüplerine rapor etsinler. Hiçbir dedikodu da kalmaz, sorun da kalmaz. Bunu kendi aramıza değerlendirip bir müracaatımız olacak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, son maçında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

Şampiyonluk yolunda teknik heyete ve futbolculara güvendiklerini vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, "7 tane as oyuncusunun sakat olduğu her zaman bir bocalama dönemi yaşanır. Biz de geçen hafta onu atlattık. Önümüzdeki milli takım arasından sonra da sakat oyuncularımızın hepsi dönüyor. Ondan sonra aynı tempo, aynı heyecanla devam edeceğiz. Biz geldiğimiz gün de söyledik, yine söylüyoruz; Fenerbahçe şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

