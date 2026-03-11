Marco Asensio, ağrılarına rağmen Samsunspor maçında sahaya çıktı. Kulüp doktorlarının ‘oynama’ tavsiyesini dinlemeyen F.Bahçe’nin İspanyol yıldızı, 90’da yaptığı asistle de kilidin çözülmesini sağladı.

Fenerbahçe’nin ‘Matador’ lakaplı oyuncusu Marco Asensio, attığı goller ve yaptığı asistler kadar fedakârlığıyla da taraftarın gönlünde taht kurdu. Samsunspor maçından önceki son idmanda bacağında şiddetli ağrı hisseden ve MR’ı çekilen yıldız futbolcuya sağlık ekibi ‘Oynama, sakatlığın derinleşebilir’ tavsiyesinde bulundu. Ancak “Takımın bana ihtiyacı var” diyerek uyarıları dinlemeyen Asensio, ağrılarına rağmen sahaya çıkıp maçı çözen isim oldu.

24 GOLE KATKI YAPTI

Samsunspor’un 2-1 üstünlüğüyle devam eden maçta 90’da Nene’ye muhteşem bir asist yapan Asensio, galibiyetin kapılarını açtı. Avrupa’da tabelaya dokunamasa da ligde şov yapan Asensio 13 gol ve 11 asistle 24 gole katkı sundu, Avrupa’nın en büyük 10 liginde mevkisinde ‘double double’ yapan üç isimden birisi oldu. Yıldız oyuncu ayrıca son altı maçın tamamında skora dokunurken üç gol ve dört asistle en uzun “gol katkısı” serisini yakaladı.

KOLAY OLMADI

Marco Asensio, “Benim için kolay bir hafta olmadı. Samsunspor maçı öncesi biraz kendimi iyi hissettim. Galibiyete katkı sağladığım için mutluyum” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası