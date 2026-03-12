Türkiye, tıp dünyasında devrim niteliğinde bir başarıya ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Çağatay Tezel ve ekibi, tek bir delikten girerek sadece 3 santimetrelik tek bir kesiyle akciğer kanseri ameliyatı yaptı. Akciğer kanseri tedavisinde dünyada sınırlı sayıda uygulanan bu yöntem, Türkiye’de ve Avrupa’da ilk defa gerçekleştirildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Göğüs cerrahisi alanında Türkiye’nin adını uluslararası literatüre altın harflerle yazdıracak tarihî bir operasyon gerçekleştirildi. Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Çağatay Tezel, yanındaki uzman ekibi ile birlikte, sol akciğerinde tümör bulunan bir hastayı, dünyada çok az merkezde uygulanabilen “tek portlu robotik cerrahi” yöntemiyle sağlığına kavuşturdu.

SADECE 3 CM’DEN ŞİFA

Geleneksel akciğer ameliyatlarında yapılan büyük kesilerin aksine, bu operasyonun sadece 3 santimetrelik tek bir noktadan giriş yapılarak tamamladığını söyleyen Prof. Dr. Tezel “Single port (tek port) robotik akciğer cerrahisi, göğüs duvarında tek bir küçük kesiden girilerek, robotik sistem aracılığıyla gerçekleştirilen ileri düzey minimal invaziv bir cerrahi tekniktir.Çoklu port VATS veya klasik robotik cerrahiye göre daha az kesi ile uygulanır. Bu sistemde tek bir kanül, içinden üç enstrüman ve bir 3D kamera ilerletilmesine imkan sağlar. İleri teknoloji robotik sistemleri kullanarak yaptığımız bu ameliyatta, akciğer kanseri hastamızda akciğerin hastalıklı bölümü ve lenf bezleri milimetrik bir hassasiyetle temizlendi. Bu yöntem, akciğer cerrahisinde “kapalı tekniklerin ulaştığı en son nokta” olarak kabul edilebilir” dedi.

NEDEN TARİHÎ BİR BAŞARI?

Bu operasyonu tıp tarihinde özel kılan nokta, Türkiye’de ve Avrupa’da tamamen tek bir delikten (single-port) robotik sistemle yapılan ilk akciğer ameliyatı olması. Uzmanlara göre bu başarı, sadece bir hastanın iyileşmesi değil, Türk tıbbının dünya sahnesindeki yetkinliğinin ilanı anlamına geliyor. Uluslararası tıp camiasının gözü şimdi, literatüre girmesi beklenen bu başarılı operasyonda.

HASTA İÇİN BÜYÜK KONFOR

Tek delikten yapılan operasyonun hasta için çoklu port robotik cerrahiye oranla daha büyük bir konfor sağladığını ifade eden Prof. Dr. Çağatay Tezel, “Bu teknikte kesi alanı daha küçük olduğu için ameliyat sonrası ağrıları en aza indiriyor. Enfeksiyon ve komplikasyon riski azalıyor. Hasta, normal hayatına çok daha hızlı dönebiliyor. Vücutta büyük bir ameliyat izi kalmıyor” sözleriyle yöntemin avantajlarını dile getirdi.

TÜRK HEKİMLERİNİN GURUR TABLOSU

İleri robotik cerrahi teknikleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Çağatay Tezel’in bu başarısı, Türkiye’nin sağlık alanındaki bilimsel gücünü bir defa daha tescilledi. Prof. Dr. Tuğba Coşgun’un da eşlik ettiği bu cerrahi yenilik, Türk doktorlarının dünya tıbbına yaptığı katkılar açısından büyük bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

