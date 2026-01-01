Süper Lig ekibi Göztepe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında 20 milyon avloluk bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Leipzig'in yolunu tutan Romulo Cardoso, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı bir paylaşım yaptı.

Ege temsilcisi Göztepe'de ortaya koyduğu başarılı performansla sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso, çok konuşulacak bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM

Brezilyalı golcü, 2025'e veda ettiği sosyal medya gönderisinde sırtında Edin Dzeko yazan Fenerbahçe formasını giydiği fotoğrafını paylaştı. 23 yaşındaki golcünün bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken sarı lacivertli taraftarlarda heyecan oluşturdu.

BU SEZON 7 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Leipzig için 12 maçta sahaya çıkan Romulo Cardoso, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



Romulo Cardoso'nun paylaşımı

