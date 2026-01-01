Fenerbahçe'de 1988-1996 yılları arasında forma giyen, efsane olduğu kulüpte 2009-2010 sezonunda sportif direktör, 2010-2013 ve 2017-2018'de ise teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman, "Teknik adam değişikliği sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusunu cevapladı. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, eylül ayında Domenco Tedesco ile sözleşme imzalamıştı.

Son olarak 2021 yılında Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadığı, 2012 ve 2013'te ise Türkiye Kupası'nı kazandığı Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BENİM ÜZERİMDE DÜŞÜNDÜLDÜ AMA OLMADI"

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusuna, "Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir. Bir mutabakat halinde, ortak bir uzlaşma haline gelmiş şekilde büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti. Daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim. O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor" cevabını verdi.

Aykut Kocaman

"FENERBAHÇE'YE EN AZ 3 TRANSFER GEREKİYOR"

Eski takımının transfer gündemini değerlendiren Kocaman, "Fenerbahçe'nin daha net bir santrfora ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin en az 3 tane transfere ihtiyacı var. Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü biraz daha arttırabilir" dedi.

Aykut Kocaman, görev yaptığı toplam 4 sezonda sarı-lacivertli ekibin başında en fazla karşılaşmaya (198 resmi maç) çıkan teknik adam unvanını elde etti.

"GELİRİM YOK AMA YORUMCULUK YAPMADIM"

Teknik direktörlüğü 4 yıldır yapmayan Kocaman, "Teknik direktörlüğe ara verdim, birçok yerden yorumculuk için teklif geldi. Herhangi bir gelirim yok ama yorumculuk yapmadım. Çünkü söylediğim sözlerin dinleyenler tarafından bir değeri olmasını istiyorum. Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe sürekli geçiş yapanları hiç anlayamıyorum. Bu maddi açıdan veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi ise otur devam et, saygı duyarım ama bir gün oradasın, bir gün buradasın. Yorumculukta konuştuğun gibi yap ya da yapamıyosan konuşurken dikkatli konuş. Yapamadıklarını yorumculuğa geldiğin zaman yapılabilirmiş gibi anlatma. Kısa vadede kazanımlar elde edebiliyor insanlar ama orta ve uzun vadede aslında güvenilirliğini kaybediyorsun. İleride yorumculuk yapacağım gün futbolla ilişkimi tamamen kesmiş olacağım" sözlerini sarf etti.

