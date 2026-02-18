İran'a ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'a saldırı için birçok argüman var, İran’ın anlaşma yapması akıllıca olacaktır" dedi. Leavitt, Trump'ın, İran'a yönelik olası askeri saldırılar hakkında ulusal güvenlik ekibi ile görüştüğünü vurguladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, İç Cephe Komutanlığı'na İran'la savaşa hazırlanma emri verdi ve güvenlik kurumlarında 'azami alarm' durumu ilan etti.

ABD ile İran arasındaki gerilim etkisini sürdürürken Beyaz Saray'dan Tahran'ı tehdit niteliğinde açıklamalar geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ellerinde İran'a saldırı için birçok argüman olduğunu, İran’ın anlaşma yapmasının akıllıca olacağını ifade etti.

ABD'den İran'a saldırı sinyali! Netanyahu alarm durumu ilan etti

TRUMP SALDIRI PLANINI GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın olası saldırı için tetikte olduğunu belirten Leavitt "Trump, İran'a yönelik olası askeri saldırılar hakkında ulusal güvenlik ekibi ve diğerleri de dahil olmak üzere 'birçok kişiyle görüşüyor" dedi.

Nükleer müzakerelerde Tahran'ın adım atması gerektiğini dile getiren Leavitt "İran'ın 'önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha detaylı bilgiyle geri dönmesi bekleniyor', Trump 'bu durumun nasıl geliştiğini izlemeye devam edecek" sözlerini kullandı.

KÜBA'YA TEHDİT MESAJI

Beyaz Saray Sözcüsü "Küba çökmekte olan bir rejimdir. Ülkeleri çöküyor ve bu yüzden bir değişiklik yapmanın onların çıkarlarına en uygun şey olduğuna inanıyoruz" diyerek Küba yönetimine mesaj verdi.

İSRAİL ALARMA GEÇTİ

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi ise İran'a ilişkin haberinde "Netanyahu, İç Cephe Komutanlığı'na İran'la savaşa hazırlanma emri verdi ve güvenlik kurumlarında 'azami alarm' durumu ilan etti" sözlerini kullandı.

