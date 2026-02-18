Restorasyon süreci tamamlandı, Edirne’nin simgesi yeniden ibadete açıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde ilk namaz ikindi vakti kılındı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden biri kabul edilen tarihi Selimiye Camii, ikindi namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” sözleriyle tanımladığı camide bir süredir devam eden restorasyon süreci sona ererken, “şehrin mücevheri” olarak anılan yapı uzun bir aranın ardından cemaatle buluştu.

İkindi vaktiyle birlikte cami içinde yeniden ezan sesi yükselirken, çok sayıda vatandaş ilk namaz için Selimiye’ye akın etti. Asırlık revakların altında saf tutan cemaat, dualar eşliğinde tarihi atmosferde ibadet etti.

Selimiye Camiinde tarihi an! Restorasyon sonrası ilk namaz

İLK NAMAZDA YANGIN PANİĞİ

Öte yandan, namaz esnasında caminin yerden ısıtma sisteminin kablolarının geçtiği bölümden yükselen duman kısa sürede iç mekana yayıldı. Dumanın fark edilmesi üzerine cemaat kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı. Olay sırasında cami içerisinde kısa süreli panik yaşandı.

Yangına ilk müdahaleyi restorasyonu gerçekleştiren firmanın görevlileri yaptı. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, caminin ana ibadet alanında herhangi bir yapısal hasar oluşmadı. Sorunun yalnızca enerji odasıyla sınırlı kaldığı belirtildi.

