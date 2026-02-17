UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camii, tartışmalı restorasyon sürecinin ardından ramazanın ilk günü ibadete açılıyor. Mimar Sinan’ın 450 yıllık şaheserinde kubbe güçlendirmeleri, minare bakımı, kurşun kaplamalar, kalem işi ve çini onarımları tamamlandı.

Kültür Sanat Servisi - UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Edirne’deki Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye Camii, tartışmalı restorasyon safhasından sonra ramazan ayının ilk günü mevcut süslemeleriyle kapılarını açıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı restorasyondan geçirilen 450 senelik Selimiye, tam kapasiteyle ibadete açılacak.

CAMİDE NELER YAPILDI?

Mabetteki restorasyon çalışmaları çerçevesinde ana kubbede güçlendirme, kubbenin kurşun kaplaması ve revaklı avlu kubbelerinin kurşun kaplamaları da bitirildi. Caminin camları ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi. Üç şerefeli, üç yollu merdiven sistemiyle tasarlanan ve alemi dâhil yaklaşık 85 metre yüksekliğe ulaşan dört minarede güçlendirme ve bakım işlemleri tamamlandı.

VAKIFLARDAN İLK AÇIKLAMA: “SİYASİ MÜDAHALE YOK”

Selimiye’deki çalışmaları inceleyen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, restorasyondaki tartışmaya dair ilk defa geniş değerlendirmede bulundu. Kubbe süslemelerine ilişkin kamuoyunda iki farklı görüş bulunduğunu (mevcut desenleri korumak ve 16. asra dönüş iddiası) aktaran Aksu, UNESCO normları ve tescil hükümleri doğrultusunda mevcut motiflerin korunmasına karar verildiğini kaydederek “Genel olarak vatandaşımızın kanaati de bu motiflerin kalması yönündeydi. Biz de Vakıflar olarak bunu uyguladık. Yani burada herhangi bir siyasi müdahale yok, herhangi bir kimsenin karıştığı yok. İki taraf da bilim tarafıydı” dedi.

