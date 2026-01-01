Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Fransız golcü için Milan ile pazarlıklara devam ediyor. İtalyan kulübü, Christopher Nkunku'nun transferine izin vermek için sarı-lacivertlilere ağır şartlar sunuyor.

Fenerbahçe'der teknik direktör Domenico Tedesco, Bundesliga ekibi Leipzig'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Christopher Nkunku'yu kadrosunda görmeyi çok isterken; yönetim de Milan forması giyen 28 yaşındaki Fransız santrafor için tüm şartları zorluyor.

Kariyerine başladığı Paris Saint-Germain ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Nkunku, Leipzig ile de üst üste iki kez Almanya Kupası kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Sadettin Saran canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor

NKUNKU 'TAMAM' DEDİ, SIRADA MILAN VAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberine göre; İtalyan çalıştırıcı, özel bir görüşme yaptığı Nkunku'yu sarı-lacivertli takıma gelmesi için ikna etti. Ancak İtalyan kulübünün satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine sıcak bakmaması transferi zora sokuyor.

35 MİLYON EURO TALEBİ

Milan Kulübü'nün; 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, söz konusu rakamı Fenerbahçe'den peşin olarak istediği ve taksit seçeneğine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fransız futbolcu, 2021-2022 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi.

15 MAÇTA 3 GOL

Chelsea'den geçtiğimiz yaz 37 milyon euroya transfer edilen ve 6 yıllık sözlleşme imzalanan Christopher Nkunku, Milan'da bu sezon 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası