Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında 'adli kontrol' verilen Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda güven tazelemek için kongreye gidecek. Seçim kararını FB TV canlı yayında duyuran Saran, Adli Tıp raporunda pozitif çıkan uyuşturucu maddeyi de kullanmadığını belirtti.

Sadettin Saran'ın günlerdir merak konusu olan kararı netlik kazandı. 21 Eylül'de gerçekleştirilen kongrede Ali Koç'a karşı yarışı kazanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, kurmayları ile yaptığı toplantı sonucu 2025-2026 sezonu sonunda seçime gitme kararı aldı.

YÖNETİM TOPLANDI, OLAĞANÜSTÜ SEÇİM YAPILACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Sadettin Saran, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fenerbahçe Başkanı, sadece 3 aydır görevde olmasına karşın güven tazelemek için yeniden olağanüstü genel kurula gidecek.

Sadettin Saran

SARAN'DAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA

Sadettin Saran, FB TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FenerbahçeBaşkanı'nın sözleri şöylr:

"Hayatımda ilk kez kelimeleri taratarak seçiyorum. Konuşmayı seven bir başkan olmadım, zaman zaman bu nedenlerle eleştiri aldım. Hep geri planda durmayı, Fenerbahçe'yi her şeyin önünde tutmayı tercih ettim. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere...

Son dönemde herkesin yakından takip ettiği bir süreç yaşandı. Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Hayatım boyunca hukuka ve masumiyet ilkesine önem verdim. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Evimde uyuşturucu madde bulunduğu gibi asılsız iddialara karşı suç duyurusunda bulundum.

Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur. Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek ve sonrasında olağanüstü seçimli genel kurula gideceğiz.

Öte yandan Sadettin Saran, "Hayatım boyunca sporla iç içe olan birisiyim. Hakkımdaki soruşturmada raporda belirtilen maddeyi hayatımda ne kullandım, ne de gördüm" dedi.

SARAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Olağanüstü kongre kararı alınmasına karşın Sadettin Saran'ın başkan adaylığına dair tablo henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe Başkanı, adaylık gündeminden daha çok Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

