Sadettin Saran’ın 2. testinin sonucu negatif mi çıktı? Başsavcılık açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Sadettin Saran’ın özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı” haberlerini yalanladı. Yapılan açıklamada soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporunun bulunmadığı belirtildi.
- Başsavcılık, Sadettin Saran'ın özel laboratuvar sonuçlarının temiz çıktığı iddialarını yalanladı.
- Soruşturma dosyasında, Adli Tıp Kurumu dışında herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmadığı açıklandı.
- Başsavcılık, soruşturmadaki tek geçerli raporun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor olduğunu vurguladı.
- Saran, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
- Adli Tıp Kurumu'nun ilk testinde Saran'ın saç örneklerinde kokain tespit edilmiş, diğer örnekler negatif çıkmıştı.
- Saran, test sonucuna itiraz ederek bağımsız bir laboratuvarda tekrar test yaptıracağını duyurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında flaş bir açıklama yaptı.
Saran’ın özel laboratuvar sonuçlarının temiz çıktığı haberlerine ilişkin açıklamada, soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmadığını ifade edildi.
“BİLİRKİŞİ RAPORU BULUNMAMAKTA”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı” şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de, ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.
Soruşturmada tek raporun Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor olduğunu hatırlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gizlilikle devam edeceğini belirtti.
NELER OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan gözaltına alınan isimlerden biri de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran olmuştu.
SAÇ TESTİNDE KOKAİN ÇIKMIŞTI
Soruşturma kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edilmişti. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu belirtilmişti.
Saran, test sonucuna itiraz etmiş, "Hayatımda böyle bir madde kullanmadım" diyerek bağımsız bir laboratuvarda ikinci defa test yaptıracağını duyurmuştu. Saran, aynı gün "ek deliller" gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, ifadesi sonrasında "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Saran hakkında, daha önceden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.