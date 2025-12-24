Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği veren Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saadettin Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, cumhuriyet savcısına ifade verdi. Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu çıktı

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF!

Bugünse test sonuçları çıktı. Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası