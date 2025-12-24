İkinci el piyasada otomobil fiyatı kasımda 1 milyon 101 bin TL olarak gerçekleşti. Türkiye’de ortalama otomobil fiyatı, son zamla birlikte 39,2 asgari ücrete denk geliyor. Bu arada 2004-2008 model bandındaki ortalama araç tutarı 17 asgari ücrete gerilerken; fiyatlar, 2009-2013 bandında 28 ve 2014-2018 model bandında ise 43 asgari ücrete kadar yükseliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından çalışanlar için bütün denklemler de değişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek yıl net asgari ücretin 28 bin 75 lira olacağını açıkladı. 2025’te 22 bin 105 TL olan asgari ücret böylece %27 oranında yükselmiş oldu.

Döviz bazında asgari ücret 24 Aralık 2025 kur fiyatına göre 655 dolar olurken; altın bazında yaklaşık 4,5 grama denk geldi.

‘İKİNCİ EL’DE ORTALAMA FİYAT

Otomobil piyasasında da 2026 yılı için belirlenen asgari ücrete göre dengeler yeniden oluştu. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından açıklanan son rapora göre; ikinci el piyasada bütün yaş grupları dikkate alınarak hesaplanan ortalama otomobil fiyatı, kasım ayında 1 milyon 101 bin TL olarak gerçekleşti. İlandaki araçlar dikkate alınarak oluşturulan rapor, son 1 yıllık süreçte otomobil fiyatlarında %22,4 artışa işaret etti.

39,2 ASGARİ ÜCRET

Yeni maaş tutarıyla kıyaslandığında ise Türkiye’de ikinci el piyasada ortalama otomobil fiyatı 39,2 asgari ücrete denk geliyor.

Bu arada BETAM raporunda yer alan bilgilere göre 2004-2008 model bandındaki araçlarda yıllık fiyat artışı yüzde 5,6 ile sınırlı kalırken; en yüksek artış oranı yüzde 17 ile 2019 model araçlarda ölçüldü. İkinci el piyasada en yeni grup olan 2024 model araçların fiyatı ise aylık bazda yüzde 1,1 oranında geriledi.

EN UYGUN FİYATLI ARAÇLAR

Raporda, yaş grubuna göre de fiyat analizine yer verildi. Buna göre ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 model yılında 475 bin 539 TL olarak belirlendi. 2009-2013 model yılında 780 bin 50 TL olan ortalama araç fiyatı, 2014-2018 model yılında 1 milyon 206 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Söz konusu rakamlara göre 2004-2008 model bandındaki ortalama araç fiyatı 17 asgari ücrete gerilerken; 2009-2013 bandında 28 ve 2014-2018 model bandında ise 43 asgari ücrete kadar yükseliyor.ü

FİYATLARDA REEL GERİLEME

Bu arada kasım ayında yüzde 31,07 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon dikkate alındığında, ikinci el piyasada reel fiyatlarda yüzde 6,6 oranında gerileme yaşadı. Benzinli araçlarda son 1 yılda yüzde 20,4 olarak kendini gösteren fiyat artışı, elektrikli araçlarda yüzde 6 oldu.

Geçen ay satılık otomobil ilan sayısında yüzde 0,9 oranında gerileme de dikkat çekerken, satılan otomobil sayısında ise yüzde 8,7 düşüş gözlemledi.

