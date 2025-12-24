Altın fiyatlarında son dakika! 24 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6.232 TL ile yeni rekor seviyeyi test etti. TSİ 06:00 itibarıyla işlemler 6.170 TL’den devam ediyor. Kapalıçarşı’da ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 6.300 ve çeyrek altın satış fiyatı 10.265 TL’den gerçekleşiyor. Küresel piyasalarda ons fiyatının 4.500 doların üzerinde yeni rekorları görmesi, gram fiyatına destek oldu. Gümüş de 72,40 dolar ile yeni zirvesini gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında rekorlar serisi devam ediyor. Küresel piyasalarda dünkü işlemlerde %0,92 primle 4.485 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 4.526 dolara kadar yükseldi ve yeni zirveyi gördü.

TSİ 06:00 itibarıyla 4.490 dolara yakın denge arayışını sürdüren ons fiyatında sadece aralık ayındaki prim %7’ye yaklaşırken, yıllık getiri de %72 gibi oldukça yüksek seviyeye ulaştı.

24 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatını da yeni rekorlara taşıyor. 24 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6.232 TL ile tüm zamanların zirve seviyesini test etti. TSİ 06:00’da işlemler 6.170 TL’ye yakın seviyelerde devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 6.300 ve çeyrek altın satış fiyatı 10.265 TL’den gerçekleşiyor.

Altın ve gümüşte yeni rekor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bu yıl faiz indirimlerine başlayan ABD Merkez Bankasının (FED) gelecek yıl da gevşek para politikasını sürdüreceğine dair beklentilerin artması ve dolar endeksindeki zayıf görünüm, sarı metali temel olarak destekliyor. Öte yandan ABD-Venezuela ve Rusya-Ukrayna hattında devam eden jeopolitik gerilimler, piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutuyor. Merkez Bankalarının alımlarına devam etmesi de altın fiyatları için önemli bir katalizör olmaya devam ediyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Kısa vadede altın fiyatlarının aşırı alım bölgesine doğru ilerlediğini ve kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler; orta ve uzun vadede ise yükseliş trendinin korunduğunu belirtiyor. Ons altın için 2026 yılında 5 bin dolar beklentileri yükselirken, kısa vadede 4.380 dolar önemli bir destek olarak gösteriliyor.

Altın ve gümüşte yeni rekor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

GÜMÜŞTE DE YENİ REKOR

Öte yandan ons gümüş de bugünkü ilk işlemlerde 72,40 dolar ile rekor tazeledi. FED beklentileri ve zayıf dolar temasının yanı sıra; endüstriyel talepte artış ve arzda daralma riski de hammadde olarak gri metal fiyatlarını yukarı sürüklüyor. Gümüş; güneş panelleri, veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi büyüyen sektörlerden her geçen gün daha fazla talep görüyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası