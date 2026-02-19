Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların yanı sıra iftar menülerinde çeşitli bahanelerle alınan gizli ücret uygulamasına karşı da sıkı denetimde...

Özellikle un, ekmek, yağ, süt, süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddeleri ile her tür temizlik ürünlerinde denetleme yapılıyor.

Fiyat etiketinde istenen bilgiler, ürün ve kasa fiyatının denkliği, indirim yapıldığı iddia edilen kampanyalarda ürünün önceki ve sonraki fiyatları da denetimde üzerinde durulan noktalar.

Ayrıca yasaklanan hizmet ve küver ücreti gibi ek ücretlerin fiyata eklenip eklenmediği de kontrol ediliyor. Restoran girişleri ve masalarda fiyat listesinin görünür şekilde bulundurulması istenirken, ilan edilen ve tahsil edilen fiyat arasında fark olması hâlinde tüketici lehine karar veriliyor.



