Transfer çalışmalarına devam eden Kanarya’da orta saha konusunda öne çıkan isim Mönchengladbach’ın 23 yaşındaki Alman orta sahası Rocco Reitz oldu.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimden iki yönlü oynaması, dinamizmi, mücadele gücü ve top çalma istatistiğiyle Bundesliga’nın en iyi orta sahalarından biri olarak gösterilen Reitz’i istedi. Yönetim oyuncunun menajeri ve kulübüyle temaslara başladı.

23 yaşındaki merkez orta sahanın 20 milyon avroluk serbest kalma bedeli olduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamı aşağı düşürmek için görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Alman ekibi Mönchengladbach'ın devre arası satış yapmaya sıcak bakmadığı ancak Fenerbahçe'nin cazip bir teklif sunması durumunda kararını değiştirebileceği vurgulandı.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rocco Reitz, orta sahada 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebiliyor.

