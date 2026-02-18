Aksaray’da bir apartman dairesinde, aynı evin içerisinde üç kişi silahla vurulmuş halde bulundu. İki kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerindeki Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde ikisi kadın biri erkek olmak üzere üç kişinin silahla vurulduğu tespit edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 YARALI VAR

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın nasıl gerçekleştiği ve şüpheli ya da şüphelilerin kimliğiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

