Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ürettiği 127 mm millî deniz topu namlusu TCG Fatih Fırkateyni’nde test atışlarını başarıyla tamamladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü artırmaya yönelik yerli ve millî çözümler geliştirmeye devam ediyor.

76 mm millî deniz topunda edindiği tecrübe ile hedefini bir adım öteye taşıyan MKE, 127 mm millî deniz topunu yerli ve millî imkanlarla üretmek için başladığı çalışmalarda kritik bir eşiği aştı.

MKE tarafından üretilen 127 mm/54 kalibre millî deniz topu namlusu

MKE tarafından üretilen 127 mm/54 kalibre millî deniz topu namlusu, kabul faaliyetleri kapsamında, TCG Fatih Fırkateyni’nde konuşlu silah sistemine entegre edilerek test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE DÜNYADA SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK"

MKE'den yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı doğrultusunda yerlileştirme ve dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle ilk adımda 76 mm deniz topunu üreten MKE, 127 mm namlunun ardından onun entegre edileceği deniz topu silah sistemini de üretecek.

MKE mühendisleri 127 mm millî deniz topu silah sisteminin üretimine ilişkin Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yerli ve millî imkanlarla üretilecek 127 mm deniz topu silah sistemi ile Türkiye, dünyada bu sistemi üretebilen az sayıdaki ülkelerden biri olacak.

127 mm MİLLÎ DENİZ TOPU NAMLUSUNDA MKE İMZASI

MKE’nin Kırıkkale’de bulunan Ağır Silah Fabrikası’nda üretilen 127 mm deniz topu namlusu kullanıma hazır hale gelene kadar önemli aşamalardan geçiyor.

Fabrikaya gelen ham çelik ilk adımda kabuk sıyırma işlemine tabi tutuluyor ve burada çeliğin dış cephesinde bulunan oksitli parçalar temizleniyor. Daha sonra namluda delme operasyonu başlıyor.

Malzeme dayanımını artırmak adına gerçekleştirilen ısıl işlemden sonra açılan namlu deliği kademeli olarak daha da genişletiliyor.

Yiv ve setlerin açılmasının ardından 127 mm deniz topu namlusunun iç yüzeyi, yüksek basınç altında namlu yüzeyini korumak ve namlu ömrünü artırmak için krom kaplanıyor.

Fabrikaya 5300 kilogram ağırlığında ve 8 metre uzunluğunda gelen yüksek dayanımlı ham çelik, yapılan tüm bu işlemlerin ardından 1628 kg ağırlıkta ve 6858 mm uzunlukta 127 mm deniz topu namlusu olarak silah sistemine entegre edilecek şekilde hazır hale geliyor.

MKE DENİZHAN-76

Deniz topu konusunda ülkemize yönelik uygulanan örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, 76 mm millî deniz topu MKE Denizhan-76’ın üretimini 12 ay gibi rekor bir sürede tamamlamış ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk millî deniz topunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatı gerçekleştirilmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na şu ana kadar 5 adet ‘MKE Denizhan-76’ millî deniz topunun teslimatını tamamlayan MKE, temmuz ayında Endonezya ile de ilk ihracat anlaşmasını imzaladı. İleri teknoloji ve özgün mühendislik kabiliyeti ile projelerini hayata geçiren Makine ve Kimya Endüstrisi, deniz silah sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği üretim ile de uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.





BATIKAN ALTAŞ

