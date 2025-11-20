ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray'da görüşerek, F-35 satışına yeşil ışık yaktı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise karara yönelik rahatsızlığını belirterek, Türkiye'ye de muhtemel bir satışın gündeme gelmesine yönelik endişesini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 18 Kasım'da Beyaz Saray’daki görüşmede savunma işbirliği ve özellikle F-35 savaş uçaklarının satışını ele aldı.

Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi, ülkesinin Suudi Arabistan'a F-35 jetleri satacağını söylemişti.

Trump "Bunu yapacağız. F-35 jetlerini satacağız. Müthiş bir müttefik oldular" dedi.

"TÜRKİYE'YE F-35 VERİLMESİ..."

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Suudi Arabistan ila ABD arasındaki F-35 gelişmesinin ardından, uçakların Türkiye'ye satılma ihtimalinin gündeme gelmesinden dahi rahatsız oldu.

İsrail merkezli bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Netanyahu, rahatsızlığını, "Türkiye'ye F-35 verilmesi Suudi Arabistan’a F-35 verilmesine yönelik tavrımızla aynı, hatta ondan daha sert" sözleriyle dile getirdi.

"ORTA DOĞU'DA YENİ TEHDİTLER VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay ise Netanyahu, İsrail Meclisinin açılışında yaptığı konuşmada, üstü örtülü bir biçimde Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" ileri sürdü.

Netanyahu, "Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek" dedi.

ABD Başkanı Trump ile Netanyahu arasında Türkiye ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rollerinin gerginliğe neden olduğu iddia edildi.

SON TÜRKİYE-ABD GÖRÜŞMESİ VE F-35 KONUSU

Türkiye–ABD arasındaki son görüşmede F-35 savaş uçakları meselesi yeniden masaya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmeden sonra, "F-35 konusunu ele aldık, teknik düzeyde görüşmeler başladı" demiş ve bu sürece dair ciddi bir ilerleme umudu olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35’lerden vazgeçmedik" deyip Türkiye’nin 1,3-1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını hatırlatmış ve projeye geri dönme niyetini açıkça dillendirmişti.

Trump’ın F-35’leri Türkiye’ye teslim etmek konusunda "iyi niyetli" olduğu da belirtilmişti.

