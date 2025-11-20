İstanbul Boğazı'nda 1 kişinin can verdiği Panama bayraklı gemide meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili 2. gemi kaptanı tutuklandı. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkarıldığı, ölen ve yaralanan personellerin tedbirsiz şekilde tanka girdiği tespit edildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide facia yaşandı. Slop tankındaki yüksek gaz nedeniyle bir kişi öldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir.

İstanbul açıklarındaki ölümlü gemi faciasında yeni gelişme: 2. kaptan tutuklandı!

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir.

İstanbul açıklarındaki ölümlü gemi faciasında yeni gelişme: 2. kaptan tutuklandı!

Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası