Altın piyasasında gözler yeniden zirveye çevrildi. İslam Memiş, gram altında 8 bin TL hedefinin uzak olmadığını söyleyip beş haneli rakamları işaret etti. Memiş ayrıca, ev, araba alacaklar için de dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durumu katıldığı bir Youtube yayınında değerlendirdi ve yılın ilk yarısında gram altında 8.000 TL seviyesinin görülebileceğini açıkladı.

Memiş'in altınla ilgili yorumları şu şekilde: "Altın tarafında 2025 yılındaki trendi izlemeye devam ediyoruz. Bu yıl yine ilk 3 haftada ciddi anlamda yılın ilk yarısındaki beklediğimiz getiriyi verdi ve bu yükseliş direncini korumaya devam ediyor. Ons altın 5.000 dolar sınırında. Ama sonuç itibariyle hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Bunun mutlaka bir dönüş hikayesi olacak ve bu hikayeyi piyasayla paylaşacaklar. Barış haberleri gelebilir, farklı bir hamle gelebilir. Mutlaka bir geri dönüş olacak. Ben yine yılın ilk yarısında 8.000 seviyesi ile alakalı öngörümün devam ettiğini söyleyebilirim. 3 haftada 1.000 liralık bir yükseliş gördük gram altın TL fiyatında. Burada 8.000 TL seviyesi çok uzak bir seviye değil. Yılın ilk yarısında beklediğim seviyeler.

5.000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu yükselişler 5.500 dolar seviyesine kadar devam ederse, öngörülemeyen gelişmeler yaşanırsa 10.000’li rakamlar da bu yıl bizim için sürpriz olarak karşımızda durmayacak. Yani artık 5 haneli rakama giden bir gram altın için şaşırtıcı olarak okumuyoruz ve görmüyoruz. 2025 yılının Kasım ayında kamuoyuna açıkladığım rakam, 2026 yılının Haziran ayına kadar 8.000 TL seviyesi. Öngörülemeyen bir süreç yaşanırsa 10.000 rakamlar görebiliriz. Yine beklentimiz bu yönde olduğu için bu yükselişler bizim için şaşırtıcı değil"

Kısa vadeli yatırım yapanlara da seslenen Memiş, şunu söyledi: "Kısa vadeli pozisyonu olanlar, kısa vadede nakit ihtiyacı olanlar, ev alacaklar, araç alacaklar, bu yükselişlerin çok kalıcı olmayacağını kısa vadede görmesi ve bilmesi gerekiyor. Teknik olarak düzeltmeler, kar satışları mutlaka olabilir. Nakde ihtiyacı olan yatırımcıların şu anda harekete geçme zamanı geldiğini düşünüyorum."

GÜMÜŞ VE BAKIR YATIRIMLARI Gümüşün geçmişte büyük ilgi gördüğünü belirten Memiş, yeni dönemde bakırın yatırımcılar için ön plana çıktığını söyledi: "Bugüne kadar son 5 yıldır Türkiye'de gümüş farkını başlattık. Hiç kimse gümüşü tanımazken, gümüşe yatırım yapmazken bugünlerde gümüş kullanılıyor ve gümüş çok soruluyor. Ama bakır bence bu yıl en azından gümüşe kıyasla en alternatif olabilecek bir metal olduğunu düşünüyorum. Bu yılın şampiyonu olarak, yani gümüş mü bakır mı şampiyon olur sorusunun cevabını bakır olarak verebilirim Gümüş trenini kaçırmış olan yatırımcılar bakır trenine binebilir. Benim nazarımda %35-%40 civarında bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim" Memiş, bakırın elektrikli araç üretimi, yapay zeka ve sanayide artan kullanımıyla 2026 yılında en çok kazandıracak metal olacağını ifade etti. Yatırımcıların bakırı ETF ve fonlar üzerinden temin etmelerinin daha uygun olduğunu belirtti.

BORSA İSTANBUL’DA TEKNİK DÜZELTME BEKLENTİSİ Borsa İstanbul (BIST 100) Ocak ayında güçlü bir başlangıç yaptı, 12.993 puanla haftayı %1,10 artışla kapattı. Memiş, kısa vadede kar satışları ve teknik düzeltmelerin gelebileceğine dikkat çekti: "Evet 13.000 puan seviyesi görüldü. Yukarıda 14.000 puan seviyesi var. Ancak 13.000 puan seviyesine hızlı geldiğimiz için o beklediğim teknik düzeltmeleri yapmadı endeks. … Kısa vadede işlem yapan, nakde ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bu kar satışları ile alakalı bir B planı olması gerekiyor."

