Ramazan Bayramı öncesinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. 3.5 gün sürecek bayram tatili nedeniyle birçok kurum hizmetlerine ara verecek. Peki, yarın kargolar açık mı?

Bayram tatilinin 3,5 gün sürecek olması nedeniyle vatandaşlar, gönderi ve teslimat işlemlerini planlamak için kargoların mesai saatlerini araştırıyor.

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo firmaları, arefe günü olan 19 Mart’ta genel olarak hizmet vermeye devam edecek. Ancak birçok kargo şirketinin şubeleri gün içinde yarım gün çalışacak. Bu nedenle işlem yapmak isteyen vatandaşların, bulundukları bölgedeki şubelerin çalışma saatlerini kontrol etmeleri öneriliyor.



Bayram boyunca yani cuma, cumartesi ve pazar günleri kargo firmaları çalışmayacak. Bayramın ardından 23 Mart Pazartesi günü kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine geri dönmesi bekleniyor.



