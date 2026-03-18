Türkiye Gazetesi
Alanyaspor, Kocaelispor'u gole boğdu: Selçuk İnan'ın yüzü yine gülmedi
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet hasretine son verdi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk etti.
Alanya'daki maçı ev sahibi Alanyaspor, 5-0'lık skorla kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
Akdeniz ekibinin gollerini 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet yaşadı ve 33 puanda kaldı.
Ligde 4 maç aradan sonra kazanan Alanyaspor ise 31 puana yükseldi.
