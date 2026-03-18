Fenerbahçe'ye farklı galbiyet sonrası kötü haber: Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'ın 'sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık' tespit edildiğini duyurdu.
Spor 2 dk önce
Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-1 sonuçlanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
- MR görüntülenmesi sonucuna göre; sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Levent Mercan'ın tedavisine başlandı.
- Oyuncunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, sahasında 4-1 kazandığı Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Levent Mercan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
SOL BACAK ARKA ADALESİNDE KISMİ YIRTIK
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucuna ilişkin, "Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
4-5 HAFTA YOK
Milli ara sonrası Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 23 maça çıkan genç oyuncu, 5 asistlik skor katkısı verdi.
