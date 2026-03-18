Fenerbahçe'de Asensio durdurulamıyor: Süper Lig'in zirvesinde
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, sergilediği üst düzey performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 4-1 galip geldikleri Gaziantep FK maçında takım arkadaşlarına 2 gol pası veren İspanyol yıldız, toplam asist sayısını 12'ye yükseltti.
- Asensio, Gaziantep FK maçında 2 asist yaparak, toplam asist sayısını 12'ye yükseltti.
- Asensio, Süper Lig'de 12 asist ile zirvede.
- Fenerbahçe formasıyla 11 Süper Lig golü, 2 Türkiye Kupası golü ve 1 Süper Kupa asisti bulunuyor.
- İspanyol yılldız, toplamda 36 maçta 26 gole doğrudan etki etti.
Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederken; Marco Asensio, hat-trick yapan Dorgeles Nene ile birlikte maça damga vurdu. İspanyol futbolcu, N'Golo Kante'nin skoru 2-1'e getiren golünde ve Nene'nin kaydettiği üçüncü golde yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.
ASİST KRALLIĞINA KOŞUYOR
Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra sezon başında sarı-lacivertlilere transfer olan Asensio, Süper Lig'de 12'nci asistine ulaştı. 30 yaşındaki oyuncu, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
36 MAÇTA 26 GOLE ETKİ
Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Asensio; Süper Lig'de 11 gol, Türkiye Kupası'nda 2 gol ve Süper Kupa'da 1 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli oyuncu, böylece toplamda 36 maçta 26 gole doğrudan etki etti.