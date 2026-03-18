Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, sergilediği üst düzey performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 4-1 galip geldikleri Gaziantep FK maçında takım arkadaşlarına 2 gol pası veren İspanyol yıldız, toplam asist sayısını 12'ye yükseltti.

Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederken; Marco Asensio, hat-trick yapan Dorgeles Nene ile birlikte maça damga vurdu. İspanyol futbolcu, N'Golo Kante'nin skoru 2-1'e getiren golünde ve Nene'nin kaydettiği üçüncü golde yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

ASİST KRALLIĞINA KOŞUYOR

Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra sezon başında sarı-lacivertlilere transfer olan Asensio, Süper Lig'de 12'nci asistine ulaştı. 30 yaşındaki oyuncu, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

36 MAÇTA 26 GOLE ETKİ

Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Asensio; Süper Lig'de 11 gol, Türkiye Kupası'nda 2 gol ve Süper Kupa'da 1 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli oyuncu, böylece toplamda 36 maçta 26 gole doğrudan etki etti.

