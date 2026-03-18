Fenerbahçe neden bu durumda? Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile puan farkının nedenini açıkladı
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Lider Galatasaray ile oluşan puan farkın sebebini açıklayan yorumcu, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco ve yönetime yönelik eleştiriler yaptı.
Süper Lig 27'nci hafta hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek, lider Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4 puana indirdi. Rıdvan Dilmen, Malili oyuncu Dorgeles Nene'nin 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
"ALDATICI DEMEÇLER VAR"
Sports Digital canlı yayınında konuşan 63 yaşındaki eski milli futbolcu, "4-1'lik galibiyet taraftarı çok aşırı mutlu eder mi? Bence etmez. Tedesco'yu çok eder, yönetimi çok eder. Tedesco genelde güncel yaşıyor, skorlar üzerinden. Birkaç hafta önce 'Son 4 maçın 3'ünü kazandık, birinde berabere kaldık' diye deneç verdi. Kasımpaşa kaybını yazmadı oraya, Nottingham galibiyetini, kupadaki Gaziantep FK maçını yazdı. Aldatıcı demeçleri var. Bir gerçek var ki 7 puan geriye düşüyorsun. Galatasaray'ın maçı ertelendi, fark 4'e düştü. Kayıplar asıl şimdi hissedildi" dedi.
"İHALE KULÜBEYE BIRAKILDI"
Rıdvan Dilmen, "Levent'in Oğuz Aydın yerine tercih edilmesi. Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in oynamaması. İhalenin kulübeye bırakıldığını görüyorum. Bu ne kadar sağlıklı, sezon bittiğinde görülecektir. Toplantının içeriğini görebiliyorum. Oynayanlara ve oynamayanlara bakıyorum ve görüyorum bazı şeyleri" sözlerini sarf etti.
"PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ"
Fenerbahçe'de 1987-1995 arasında forma giyen ve 1999 yılında teknik direktörlük görevinde bulunan Dilmen, "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı neden 7’ye çıktı? Fenerbahçe neden bu duruma düştü? Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Biz hariç, çok az insan hariç hep 'Bak 2-1'den 3-2'ye döndük' dedik. Bunlarla yaşadık. Hiç '2-0'dan dönmeyi biliyor' demedik. Geçen hafta olduğu gibi, en kritik yerde... Skor 2-0'ken ancak 2-2'ye getirebiliyorsun" ifadelerini kullandı.