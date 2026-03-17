Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4 golle mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Karagümrük yenilgisinin ardından zorlu günler geçirdiklerini ve kazanmak için sahaya karakter koyduklarını söyleyen 40 yaşındaki teknik adam, "Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco, karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"ZORLU 2 GÜNDÜ BİZİM İÇİN"

Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından zorlu günler geçirdiklerini kaydeden Tedesco, "Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum. Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık. Talisca geri döndü. Nene'nin ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent'in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor." diye konuştu.

"ARKAYA KOŞULARI HEP İSTİYORUZ"

Savunma arkasına yapılan koşularla buldukları gollere ilişkin konuşan İtalyan teknik adam, "Bu akşama özel bir durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız." dedi.

