Kurban Bayramı tatilinde kritik hesap Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özel sektör çalışanlarının bu süreçten nasıl etkileneceği tartışma konusu oldu. Resmi takvime göre bayram tatili 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, özel sektör çalışanlarının otomatik olarak 9 günlük tatilden faydalanamayacağını belirtti. Karakaş, mevcut uygulamada fiilen 4,5 günlük bir bayram tatili olduğunu ifade ederek kritik açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan Karakaş, özel sektörde tatil süresinin işverenin kararına bağlı olduğuna dikkat çekti. Özel sektörde işverenin 'istemesi halinde' personeline 9 gün tatil verebileceği veya çalışanların iznini uzatabileceği aktarıldı.

Karakaş "Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir. Ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanların maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca Karakaş, bayramda çalışma zorunluluğunun iş sözleşmesine bağlı olduğunu vurguladı. Eğer sözleşmede bayramda çalışmaya dair bir madde bulunuyorsa, çalışanların çalışmakla yükümlü olacağı; aksi durumda ise işverenin çalışmayı zorunlu kılamayacağı ifade edildi.

BAYRAMDA ÜCRETLENDİRME NASIL OLACAK? Bayramdaki ücretlendirme konusuna da değinen Karakaş "İşçiler ilave bir yevmiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu" dedi.

Rakamlar üzerinden örnek veren Karakaş, "İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak eğer yevmiyeli olarak çalışıyorsa mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618,43 TL ilave maaşlı almış olacak" ifadelerini kullandı.

