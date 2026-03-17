Lider Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a mağlup olduğu 23'üncü haftada zirveye ortak olmak şansını kullanamayan, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan kaybeden Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile 'yola devam' kararı çıktı. Takım kaptanları ve oyuncuların nabzını yoklayan Başkan Sadettin Saran, İtalyan teknik adamla ilgili kararının perde arkası ortaya çıktı.

Süper Lig'de üst üste puan kayıpları sonrası lider Galatasaray ile arasındaki fark açılan Fenerbahçe'de 2-0'lık Fatih Karagümrük yenilgisi ve sergilenen kötü futbol bardağı taşırdı. Maç sonrası statta yapılan toplantıda bazı isimler, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken; Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri hemen ön plana çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise ani karar almadı.

Domenico Tedesco

TEDESCO'YA GÜVENOYU

Önce Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile konuşan Saran, ardından takım kaptanlarını toplantıya çağırdı. Oyuncularla yapılan kritik görüşmede hocaya güvenoyu çıktı.

"GEREKİRSE BİZ DE BEDEL ÖDERİZ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; başta Milan Skriniar olmak üzere tüm isimler, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

Milan Skriniar

Bu sözlerin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı, sorumluluk aldı ve Tedesco ile yola devam kararı verdi.

