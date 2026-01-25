Bilim insanları, depremler, iklim krizi, doğal afetler ve küresel kaynak baskısının aynı anda derinleştiği bir senaryoda ayakta kalma ihtimali en yüksek ülkeleri belirledi. Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada felaketler silsilesine karşı en dirençli ülkeler, beklentilerin dışında bir tabloyla ortaya çıktı. Hangi ülkelerin bu tabloya karşı daha dayanıklı olduğu sıralanırken, Türkiye’nin listede yer alıp almadığı da merak konusu oldu. İşte listenin dikkat çeken ülkeleri…

ZİRVEDE YENİ ZELANDA VAR Çalışmada sınır güvenliği, gıda üretim kapasitesi, enerji kaynakları ve üretim altyapısı temel kriterler olarak ele alınmıştı. Araştırmaya göre listenin ilk sırasında Yeni Zelanda yer aldı. Ülkenin bol tarım arazilerine sahip olması, jeotermal ve hidroelektrik enerji kaynakları, düşük nüfus yoğunluğu ve coğrafi izolasyonu öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.

İLK 5’TE DİKKAT ÇEKEN DETAY: ADA ÜLKELERİ Yeni Zelanda’yı sırasıyla İzlanda, Avustralya’nın Tazmanya adası, İrlanda ve İngiltere izledi. İlk beşte yer alan tüm ülkelerin ada ya da yarı ada konumunda olması dikkat çekti. Araştırmacılar, kara sınırlarının az olmasının ve dış etkilerden daha kolay korunabilmenin büyük avantaj sağladığını aktardı.

ABD LİSTEDE AMA İLK 5’E GİREMEDİ Amerika Birleşik Devletleri çalışmada 6. sırada yer aldı. Araştırmayı yürüten Prof. Aled Jones, ABD’nin geniş küresel bağlantıları ve kara sınırları nedeniyle ilk beşe giremediğini söyledi. Jones, “Bir çöküş anında ülkelerin komşularıyla ne kadar bağlantılı olduğu hayati önem taşıyor. Adalar bu konuda çok daha avantajlı” değerlendirmesini yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ‘RİSK ÇARPANI’ Sustainability dergisinde yayımlanan çalışmada, çevre tahribatı, sınırlı kaynaklar ve nüfus artışı gibi unsurların medeniyetin çöküşünü hızlandırabileceği belirtildi. İklim değişikliği ise mevcut tüm sorunları büyüten bir “risk çarpanı” olduğunu söyledi.

ÇÖKÜŞ BİR ANDA DA OLABİLİR, YILLARA DA YAYILABİLİR Araştırmacılara göre küresel çöküş, tetikleyici faktöre bağlı olarak ani şekilde ya da birkaç yıl içinde kademeli olarak yaşanabilir. Kuraklık, sel, aşırı sıcaklıklar ve kitlesel göç hareketleri bu süreci hızlandırabilecek başlıklar arasında gösterildi.



İNGİLTERE İÇİN SORU İŞARETİ İlk beşte yer alan İngiltere için ise tarım arazilerinin gelecekte artan nüfusu beslemekte yetersiz kalabileceği uyarısı yapıldı. Buna rağmen ülkenin mevcut altyapı ve organizasyon kapasitesiyle listede üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.

