İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD'nin İran askeri gücünün yok edildiği iddialarını yalanladı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ve İHA operasyonlarının stratejik gücü kanıtladığını belirten Ekberzade, petrol fiyatlarındaki artışın ABD ekonomisini krize sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD’nin İran donanması ve hava kuvvetlerinin etkisiz hale getirildiği yönündeki iddialarına tepki göstererek, “Eğer donanmamız yok olduysa Hürmüz Boğazı neden hâlâ kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor? Hava kuvvetlerimiz yok edildiyse, füze ve insansız hava araçlarımız nasıl hedefleri vuruyor?” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİNİZE ULAŞAMADINIZ"

“Bütün dünyanın DMO’nun stratejik füze ve İHA’larının, kara, deniz ve havadan düşmanın üzerine fırlatıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın kontrol edildiğine şahit olduğunu” belirten Ekberzade, “Bugün Hürmüz Boğazı, İran’ın stratejik gücünü ortaya koymaktadır” ifadesini kullandı.

İran'dan ABD'ye 'petrol' ve 'Hürmüz' resti: Ekonomik kriz kapıda

Ekberzade, “ABD ve müttefikleri bölgedeki hedeflerine ulaşamadığını” öne sürerek, “Üst düzey askeri yetkililerimize yönelik suikastlere rağmen İran sistemi daha genç bir güçle yoluna devam ediyor” mesajını verdi.

EKONOMİK KRİZ UYARISI

Mevcut şartlarda küresel petrol fiyatlarında artışın devam edebileceğini söyleyen Ekberzade, “Şu an petrolün varili 95-100 dolar seviyesinde ve eğer haftaya bu durum devam ederse ABD ekonomisi ciddi bir krizle karşı karşıya kalacak” uyarısında bulundu.

