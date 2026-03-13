İran'a yönelik saldırıların 14. gününde bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Hegseth, "İran lideri Mücteba Hamaney yaralı. Biz İran'ı vurmaya devam edeceğiz. İran'a en yoğun saldırıları düzenleyeceğimiz gün bugün olacak. Bütün askerlerimize minnettarız." dedi. Hegseth'in ardından söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Caine de İran'ın saldırı kapasitesini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a gerçekleştirilen saldırılarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Hegseth'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Biz İran'ı vurmaya devam edeceğiz. İran'a en yoğun saldırıları düzenleyeceğimiz gün bugün olacak. Yeni sözde liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz. Dün bir açıklama yaptı, ancak ne ses ne de video vardı. Sadece yazılı bir açıklamaydı. İran'ın bolca kamerası ve ses kayıt cihazı var, peki neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim yönetiyor? İran bunu bile bilmiyor olabilir. Yer altına kaçtılar."

Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirdiği iddialarına ilişkin, "Bu konuda konuştuklarını duyduk fakat buna ilişkin net bir delil bulunmuyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı’nın ne zaman tekrar faal olacağına ilişkin bir soruya "Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran’ın gemilere ateş açmasıdır" cevabını verdi.

'İRAN'IN HAVA SAVUNMASINI YOK ETTİK'

Ayrıca "İran'ın hava savunması, donanması ve hava kuvvetleri kalmadı. Onları yok ettik. Füzeleri imha ediliyor. Füze fırlatmaları yaklaşık yüzde 90, insansız hava aracı saldırıları ise yaklaşık yüzde 95 azaldı" diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine de söz alarak, İran'ın saldırı kapasitesini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirtti:

"İran hala müttefik kuvvetlere ve ticaret gemilerine zarar verme kapasitesine sahip. ABD güçleri, İran'ın deniz mayını döşeme kabiliyetlerini yok edecek. Trump kartları elinde tutuyor. İki hafta içinde İran donanmasını savaşamaz hale getirdik. Uçakların ve gemilerin hepsini vurduk. İran'da silahların depolandığı yerleri de hedef almaya devam edeceğiz. Amerikalı askerlerimiz hedefleri vuruyorlar.

İran'ın mayın depolarını hedef alma konusundaki hedeflerine öncelik verdiklerini vurgulayan Caine, "İran’ın saldırı kapasitesini ortadan kaldırıyoruz." dedi.

