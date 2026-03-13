Emlak zengini Ramazan Arıkan cinayetinde kanıtlar kamerada! Eski eşi ve oğlu da tutuklandı
Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın eski eşinin evindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Adli tıp raporunda maktulün vücudunda yüksek dozda hayvan sakinleştiricisi tespit edilirken, aralarında eski eşi ve oğlunun da bulunduğu üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025'te eski eşi S.S.'nin evinde ölü bulundu.
- Otopsi raporunda, insanlarda yüksek dozda kalp durmasına yol açan hayvanlar için kullanılan 'ksilazin' ve 'Gabapentin' maddeleri tespit edildi.
- Kamera kayıtlarına göre Arıkan, olay günü oğlu B.A. ve M.Ü. tarafından eve getirildiğinde ayakta durmakta güçlük çekiyordu.
- Olaydan bir süre sonra Arıkan'ın kızı H.S.A. eve girdi ve ardından eski eş S.S.'nin evine ulaştı.
- Şüpheliler S.S., M.Ü. ve B.A. birlikte binadan ayrıldıktan kısa süre sonra kızı H.S.A. 112'yi aradı.
- Soruşturma kapsamında M.Ü. ve B.A. tutuklandı; eski eş S.S. de tutuklanırken, kızı H.S.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara'da 400 milyon liralık gayrimenkul servetinin gölgesinde hayatını kaybeden Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada film gibi detaylar ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına göre, 16 Kasım 2025'te Ramazan Arıkan, eski eşi S.S'nin ikamet ettiği adreste ölü bulundu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.
ATLARI SAKİNLEŞTİREN İLAÇLA ZEHİRLEDİLER
Soruşturma kapsamında hazırlanan 14 Ocak 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna göre, otopside, maktulün vücudunda insanlar tarafından yüksek dozda alındığında kalp durmasına yol açan ve hayvanlar için kullanılan "ksilazin" (sakinleştirici) maddesi ile epilepsi tedavisinde kullanılan "Gabapentin" isimli ilaçlar tespit edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Olayın yaşandığı binaya ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Arıkan'ın olay günü saat 20.09 sıralarında oğlu B.A. ile M.Ü. tarafından eve getirildiğini, bu sırada maktulün ayakta durmakta güçlük çektiğini belirledi.
4 büyüklerden İlber Ortaylı için taziye mesajı
AİLESİ KATİLİ OLDU
Ayrıca maktulün kızı H.S.A'nın bir saat sonra binaya girdiği, kısa süre sonra maktulün eski eş S.S'nin ikametine ulaştığı saptandı.
Ardından şüpheliler S.S, M.Ü. ve B.A'nın binadan birlikte ayrıldıkları, hemen sonrasında kızı H.S.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ve ambulansın saat 22.11'de adrese ulaştığı belirlendi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden M.Ü. ve maktulün oğlu B.A. 10 Mart'ta tutuklandı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bugün gözaltına alınan maktulün eski eş S.S. de tutuklandı, kızı H.S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.