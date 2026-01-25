Yunan basını, Türkiye’nin hava gücüne yönelik attığı adımlar karşısında alarm verdi. Atina merkezli yayın organları, Ankara’nın Eurofighter Typhoon sürecinde beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini yazarken, gelişmeleri “acil” koduyla okurlarına duyurdu.

Yunan basınında Türkiye’nin Eurofighter hamlesi korku dolu bir rüya olarak manşetlerden düşmüyor; Atina medyası, Türk Hava Kuvvetleri’nin güçlenen hava filosunu yakından izliyor.

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon sürecinde hız kazandığı ve askeri dengelerin Yunanistan aleyhine değiştiği değerlendirilirken, Flight.gr gelişmeleri “acil” başlığıyla okurlarına taşıdı.

KATAR DETAYI ÖNE ÇIKTI, UMMAN GERİ PLANA DÜŞTÜ

Faidon G. Karaiozofidis imzalı analizde, Türk Hava Kuvvetleri’nin Katar’dan ilk Eurofighter Typhoon uçaklarını birkaç hafta içinde teslim almasının beklendiği hatırlatıldı. Yeni bilgilerle birlikte Umman seçeneğinin zayıfladığı, Katar’ın ise tek ve güçlü kaynak haline geldiği yazıldı.

Yunan basınına göre Katar, envanterindeki toplam 24 adet Tranche 3A Eurofighter’ın tamamını Türkiye’ye devredebilecek tek ülke konumuna geldi.

24 UÇAKLIK TAM KAPSAMLI FİLO SENARYOSU

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin ek modernizasyona ihtiyaç duymadan kısa sürede 24 uçaklık tam kabiliyetli bir Eurofighter filosu kurabileceği ileri sürüldü.

Analizde, Türk pilot ve mühendislerin Katar Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon uçaklarında eğitime başladığına dair bilgilerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yazar Faidon G. Karaiozofidis, gelişmeleri şöyle aktardı: "Türk Hava Kuvvetleri’nin Şubat ayı sonunda Katar’dan ilk Eurofighter Typhoon uçaklarını teslim alması bekleniyor. Yeni bilgiler, bu tablonun Yunanistan açısından daha da olumsuz hale geldiğini gösteriyor. Türkiye’nin planı, Katar’dan AESA radar, Meteor uyumu ve tam P3E taarruz kabiliyetine sahip 12 Tranche 3A uçağın 2026 içinde hızlı teslimine dayanıyor. Umman’dan alınması planlanan ikinci 12 uçağın ise modernizasyon gerektirdiği ve 2028 sonrasına kaldığı görülüyor."

İLK PLAN İKİ KAYNAKLIYDI

Yunanistan merkezli değerlendirmede, Türkiye’nin ilk planının iki farklı kaynaktan Eurofighter Typhoon Tranche 3A teminine dayandığı hatırlatıldı. Buna göre Katar’dan alınması planlanan 12 uçağın AESA radar, Meteor uyumu ve tam P3E taarruz kabiliyetleriyle 2026 içinde teslim edilmesi öngörülüyordu.

Umman’dan alınması planlanan ikinci 12 uçağın ise mekanik taramalı radar nedeniyle modernizasyon gerektirdiği ve bu nedenle 2028 sonrasında hizmete girmesinin beklendiği aktarıldı.

"SENARYO DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR"BAŞLIĞI

Flight.gr’de yayımlanan haberde, “Türk Eurofighter’ları için senaryo daha da kötüleşiyor” ifadesi kullanıldı. Yunan basını, Katar’ın tüm filosunu devretmesi halinde Türkiye’nin çok daha hızlı biçimde hava gücünü artıracağını yazdı.

YUNANİSTAN’DA DENGE KAYGISI

Analizde, bu sürecin Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri dengede Ankara lehine bir tablo oluşturabileceği ifadeleri yer aldı. Yunan basını, Türkiye’nin Eurofighter adımlarını hızlandırmasını Atina için artan bir baskı unsuru olarak yansıttı.

