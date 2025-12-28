Türkiye’nin Eurofighter tercihi dünya basınında gündem oldu. ABD’li yayınlar, hamlenin perde arkasında Ege’deki hava gücü dengesinin yer aldığına dikkat çekti.

ABD merkezli Forbes, Türkiye’nin İngiltere’den Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımını mercek altına aldı.

"LONDRA NATO DEDİ, ADRES EGE OLDU"

İngiliz hükümeti, Türkiye’nin satın aldığı 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon’un Birleşik Krallık’ta binlerce kişiye istihdam sağlayacağını açıklamıştı.

Türkiye’nin savunma ve hava taşımacılığı kapasitesini artırmaya yönelik Eurofighter Typhoon ve C-130 uçak alımlarına ilişkin mali detaylar belli oldu

İngiltere tarafından yapılan açıklamada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard’ın şu sözleri yer aldı:

"Türkiye'ye 20 adet dünya lideri Typhoon savaş uçağı satışı ile bir neslin en büyük savaş uçağı anlaşması gerçekleştirilerek, ekonomiye 8 milyar GBP bir katkı sağlanmış ve NATO'nun kolektif güvenliği güçlendirilmiş, böylece Birleşik Krallık genelinde 20.000 kişilik istihdam daha güvence altına alınmıştır.

Bu anlaşma, Birleşik Krallık savunma sanayii ve Marshall Aerospace Group için toplam değeri 550 milyon GBP’nin üzerinde olan ve Cambridge'de 1.400 vasıflı işin korunmasını sağlayan 12 adet C-130 uçağının Türkiye'ye ihracatı ve satışı ile taçlandırıldı."

ABD basını Eurofighter ayrıntısına takıldı! Türkiye neyi hesaplıyor?

TÜRKİYE DENGEYİ KORUMAK İSTİYOR

Forbes’ta yer alan değerlendirmede, satışın NATO ve Rusya başlığıyla sunulmasına karşın Ankara’nın güvenlik planlamasında Ege’deki askeri dengeyi esas aldığı ileri sürüldü.

Analize göre Türkiye, Eurofighter Typhoon hamlesiyle Ege’de hava gücünde dengeyi korumayı ve mevcut caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Forbes’a göre Ankara bu alımı yalnızca NATO çerçevesinde değil, Yunanistan’ın Rafale ve F-35 yatırımlarına karşı savunma kapasitesini dengeleyen stratejik bir adım.

Türkiye’nin yaklaşımının, bölgede istikrarı korumaya dönük bir güç dengesi anlayışına dayandığı bilgisine yer verildi.

Atina’nın Rafale ve F-35 yatırımları, Ankara’nın Eurofighter tercihini hızlandıran başlıca etkenler arasında gösterildi.

ABD basını Eurofighter ayrıntısına takıldı! Türkiye neyi hesaplıyor?

10,7 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ekim ayı sonunda Türkiye’ye yaptığı ziyarette 20 adet yeni Eurofighter için değeri 10,7 milyar dolara ulaşan bir anlaşmaya imza atmıştı. Ankara, rakam konusunda pazarlık sürecini sürdürürken, Katar ve Umman’dan 24 adet ikinci el Eurofighter alımı da planlandı.

TESLİMATLAR 2028’DE BAŞLIYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in paylaştığı takvime göre, Umman’dan alınacak 12 Eurofighter’ın 2028’e kadar teslim edilmesi planlanıyor. Bu uçaklar, AESA radarlarıyla güncellenecek ve Meteor füzeleriyle uyumlu hale getirilecek.

YENİ NESİL TYPHOON’LAR YOLDA

Forbes’ta yer alan bilgilere göre, İngiltere’den alınacak sıfır uçakların Tranche 4 ya da henüz hizmete girmemiş Tranche 5 standardında olması bekleniyor. Bu uçakların 2030 sonrasında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi öngörülüyor. Türkiye, toplamda 44 Eurofighter’ı envanterine katmayı hedefliyor.

"GEÇİCİ AMA ETKİLİ ÇÖZÜM"

Forbes'a göre Ankara, Eurofighter’ları 4,5 nesil bir geçiş platformu olarak görüyor. Nihai hedef ise beşinci nesil savaş uçakları. Türkiye, F-35 programına geri dönme isteğini korurken, yerli savaş uçağı KAAN projesini de eş zamanlı yürütüyor.

YUNANİSTAN FAKTÖRÜ MASADA

Forbes analizinde Yunanistan’ın son yıllarda attığı adımlar detaylı biçimde yer aldı. Atina’nın Rafale filosu, F-16 modernizasyonu ve F-35 siparişi, Ege’deki hava dengesini değiştiren başlıklar olarak sıralandı.

MSB NE DEMİŞTİ?

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın gerginliği artıran son açıklamalarının sorulması üzerine MSB'den, şu cevap verildi:

"Komşumuz Yunanistan'ın askeri faaliyetleri dahil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir.

Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dahil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir.

Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan'ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir."

