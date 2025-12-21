İngiltere’de Avam Kamarası’nda F-35 savaş uçakları üzerinden yürütülen tartışmalar, Türkiye’nin savunma sanayiindeki hamlesini gündemin merkezine taşıdı. Milletvekilleri, Ankara’nın tercihine dikkat çekerek, "Neden biz de kendi uçağımızı üretmiyoruz?" sorusunu açıkça dile getirdi.

İngiltere’de F-35 krizi büyüyor. Westminster’da yapılan tartışmalarda milletvekilleri, ABD yapımı F-35’lere sert tepki gösterirken, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon hamlesini açıkça örnek gösterdi.

Ankara’nın tercihi, Londra’da “egemenlik” ve “bağımsız savunma” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

“TÜRKİYE ALIYOR DA İNGİLİZ HAVA KUVVETLERİ NEDEN ALMIYOR?”

İngiltere’de Avam Kamarası’nda F-35 tartışması büyüdü. Milletvekilleri, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon alımını örnek göstererek hükümete sorular yöneltti.

İngiliz Hava Kuvvetleri için neden yeni Typhoon üretilmediğini sorgulayan vekiller Türkiye’yi açıkça örnek gösterdi.

Ankara’nın Eurofighter Typhoon hamlesinin “egemen savunma kapasitesi” açısından doğru bir tercih olduğuna dikkat çeken İngiliz milletvekilleri, Londra’nın da kendi üretim ve tedarik yollarını güçlendirmesi gerektiğine işaret etti:

"İngiltere’nin ABD yapımı F-35’lere yönelmesi, egemenliğimizden taviz olarak kayıtlara geçmeli. Londra, kendi savaş uçağını üretme kapasitesine sahip olmasına rağmen Washington’a bağımlı hale geldi."

İngiliz vekiller Türkiye’yi örnek gösterip isyan etti! "Neden biz üretmiyoruz?"

TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLECEK EUROFİGHTER UÇAKLARININ İLK TESLİMATI 2030’DA

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği, ilk Typhoon teslimatının 2030 yılında planlandığını açıkladı.

Meteor uzun menzilli hava-hava füzesi de Türkiye’ye sunulacak pakette yer aldı. Böylece Türkiye, Eurofighter ile ileri seviye hava-hava angajman kabiliyeti kazanacak.

Öte yandan Birleşik Krallık, Türkiye’ye yerli silah, mühimmat ve yazılım entegrasyonu için tarihi haklar tanındığını da duyurdu.

Türkiye, Eurofighter üzerinde geliştireceği bazı yazılım ve sistemleri üçüncü ülkelere ihraç edebilecek.

Büyükelçiliğe göre süreç, iki aşamalı model ile ilerleyecek: İlk aşamada uçak ve silah tedariki, ikinci aşamada uzun vadeli bakım, destek ve eğitim anlaşmaları yer alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası