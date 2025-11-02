ABD endişesini gizleyemedi! F-35’ten çıkan Türkiye kazançlı çıktı

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı uluslararası yankı uyandırmaya devam ediyor.

ABD Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Emekli Korgeneral David A. Deptula, Alabama’daki Maxwell Hava Kuvvetleri Üssü’nde düzenlenen yıllık “Eagles Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Ankara’nın Eurofighter hamlesine özel bir parantez açtı.

Deptula, "Türkiye’nin F-35’ten vazgeçmesi ABD’nin nüfuzuna darbe vurdu, fakat Ankara şimdi NATO standartlarında bir uçakla Batı sistemleriyle uyumlu kalıyor" dedi.

Emekli komutan, Washington’un Türkiye’nin bu kararından ders çıkarması gerektiğini belirterek, "İhracat onaylarının erkenden alınması ve üretim kapasitesine yatırım yapılması şart" diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Emekli Korgeneral David A. Deptula:

EUROFİGHTER MI F-35 Mİ?

Türkiye’nin tercih ettiği Eurofighter Typhoon, çift motorlu yapısı ve delta kanat tasarımı sayesinde yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle öne çıkan 4.5’nci nesil bir savaş uçağı.

F-35 ise düşük radar izi, gizlilik (stealth) ve veri füzyonu sistemleriyle 5. nesil çok rollü bir savaş uçağı. Ancak bakım maliyetleri ve yedek parça bağımlılığı, F-35’in en çok eleştirilen yönleri arasında.

Eurofighter’ın iki Eurojet EJ200 motoru, 2.400 km/s’ye ulaşan hızı ve Meteor füzesiyle 100+ km menzil kabiliyeti bulunuyor.

F-35 ise tek motorlu, 1.900 km/s hız yapabiliyor; ancak düşük radar izi sayesinde erken fark edilmeden görev icra edebiliyor.

TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ ARA ÇÖZÜM

Türkiye, ABD’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından Birleşik Krallık’tan 20, Katar ve Umman’dan 12’şer Eurofighter alımıyla hava filosuna yeni bir denge kazandırdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 5,4 milyar sterlinlik anlaşmanın Türkiye’nin "NATO içi savunma koordinasyonunu güçlendireceğini" açıklamıştı.

Ankara bu adımla, milli savaş uçağı KAAN’ın devreye girmesine kadar hava üstünlüğünde boşluk yaşanmamasını hedefliyor.

"BATI İLE UYUMLU KALMAK STRATEJİK BİR TERCİH"

Deptula’nın değerlendirmesine göre, Türkiye’nin Eurofighter kararı yalnızca bir hava gücü modernizasyonu değil, aynı zamanda Batı ittifakında kalma stratejisinin göstergesi.

ABD’li komutan, “Müttefiklerin başka tedarikçilere yönelmesini önlemenin tek yolu zamanında teslimat ve güçlü üretim kapasitesidir” dedi.