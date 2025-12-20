İsrail basını Ankara gerçeğini açıkça yazdı. Gazze’nin “ertesi günü”ne ilişkin tartışmalarda Türkiye’nin artan etkisinin Tel Aviv ve Atina’yı aynı cephede buluşturduğu belirtildi. İsrail medyasına göre, hem Gazze hem de Doğu Akdeniz denkleminde güçlenen Türkiye, İsrail ve Yunanistan’ı zorunlu bir iş birliğine itti.

Tel Aviv merkezli mako.co.il / N12, İsrail ile Yunanistan’ın Gazze ve Doğu Akdeniz’de iş birliğini derinleştirme arayışının arkasında Ankara’yı dengeleme hedefi olduğunu açıkça dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılacak olan bir sonraki görüşmede, Yunanistan’ın İsrail katliamına destek olması için donanmaya belirli destek unsurları göndermesi gündeme gelecek.

"TÜRKİYE’NİN GÖLGESİ MASADA"

N12’ye konuşan üst düzey İsrailli siyasi kaynaklar, Gazze’nin geleceğinde Yunanistan’ın rol almasının özellikle istendiğini belirtirken, Türkiye’nin Gazze, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğinin İsrail’i endeşilendirdiğini itiraf etti.

Tel Aviv, Türkiye gerçeğini itiraf etti! "Mecbur kaldık"

Haberde, “İsrail, Türkiye’nin bölgesel nüfuzunu sınırlamak için Yunanistan’la ilişkilerini hızla derinleştiriyor” ifadeleri yer aldı.

MİÇOTAKİS CEPHESİ: ‘HAZIRIZ’ MESAJI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e yakın kaynaklar da Atina’nın Gazze’de “ertesi gün” senaryolarına dahil olmaya hazır olduğunu belirtti.

Yunan danışman Sotiris Serbos, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, “Bölgedeki yeni güç dengeleri Yunanistan’ı daha aktif bir aktör olmaya zorluyor” dedi.

TÜRKİYE ORTAK KAYGI NOKTASI

İsrail basınına göre, Tel Aviv ile Atina’yı yakınlaştıran temel unsur Türkiye’ye duyulan ortak endişe.

Haberde, Yunanistan’ın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’la kurduğu temaslardan ve Türkiye’nin Akdeniz’deki askeri-diplomatik hamlelerinden rahatsız olduğu ifade edildi.

“Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini ve sahadaki fiili gücü, İsrail–Yunanistan hattında alarm zillerini çaldırıyor” değerlendirmesi dikkat çekti.

ÜÇLÜ BLOK ARAYIŞI: İSRAİL–YUNANİSTAN–GKRY

İsrail ve Yunan medyasında yer alan iddialara göre, Türkiye’ye karşı denge unsuru oluşturmak amacıyla İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında üçlü bir güvenlik mekanizması da masada. Bu yapı kapsamında ortak tatbikatlar, hızlı müdahale gücü ve enerji güvenliği planları konuşuluyor.

Ancak İsrailli kaynaklar, bu girişimlerin Türkiye’nin bölgesel ağırlığını ortadan kaldırmaktan uzak olduğunu da kabul ediyor.

Enerji, silah ve tatbikat mesajları

Netanyahu–Miçotakis zirvesinde;

Doğu Akdeniz enerji iş birlikleri

IMEC koridoru

Hava savunma sistemlerini içeren silah anlaşmaları

Türkiye’ye “mesaj” olarak görülen ortak askeri tatbikatlar gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

İsrail basınına göre tüm bu adımların ortak paydası net: Ankara’nın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki yükselen etkisini sınırlama arayışı.

