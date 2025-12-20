Mevlana Celaleddin Rumi’nin 752. vuslat yıl dönümünde, New York’un dünyaca ünlü sanat merkezi Broadway’de Aşkın Yürüyüşü (March of Love ) adı altında anma etkinliği düzenlendi.

Broadway’deki Symphony Space’te, Türk Hava Yolları’nın (THY) katkısı ve New York Türk Amerikan Sanat Derneği (TAASNY) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal üstlendi. Şeb-i Arus, yani “Vuslat Gecesi” onuruna Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye adanan özel bir repertuvara yer verildi. THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu, bu tarz etkinliklere destek vererek ABD ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmeyi ve ABD’den Türkiye’ye ziyaret sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. İsmailoğlu, Türkiye’ye düzenlenen tanıtım gezileri arasında Konya ve Mevlana türbesinin de olduğunu belirterek, “Şu anda ABD genelinde 14 noktaya uçmaktayız, yapılan çeşitli tanıtımlarla bu sayı her sene artarak devam etmekte” dedi. New York Başkonsolusu Büyükelçi Ahmet Yazal da etkinliğe yüksek bir katılım olduğunu belirterek, “Sadece Türk toplumu değil, bu akşam burada Amerikan toplumunun da konuya ilgi duyan pek çok üyesi bulunuyor” diye konuştu.

