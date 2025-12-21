Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve bazı bölgelerde görülen kar yağışı, öğrenciler ve velilerin gözünü pazartesi gününe çevirdi. 22 Aralık için eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, yarın okullar tatil mi, 22 Aralık Pazartesi okul var mı? İşte kar tatili olan iller...

Meteoroloji tahminlerinin ardından “yarın okullar tatil mi?” sorusu yeniden gündeme geldi. Karla karışık yağmur ve soğuk havanın etkili olacağı illerde, muhtemel kar tatili kararları yakından takip ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara ve çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.

Ancak şu ana kadar valilikler ya da il milli eğitim müdürlükleri tarafından 22 Aralık Pazartesi günü için alınmış resmi bir kar tatili kararı bulunmuyor. Yetkililer, hava koşullarının yer yer olumsuz olabileceğini belirtse de eğitime ara verilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi?

22 ARALIK PAZARTESİ OKUL VAR MI?

22 Aralık Pazartesi günü Türkiye genelinde eğitim-öğretime planlandığı şekilde devam edilmesi bekleniyor. MGM verilerine göre bazı illerde karla karışık yağmur etkili olacağını açıkladı ancak okullar eğitim öğretime ara verileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebileceğini, öğrencilerin ve velilerin ulaşımda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Hava şartlarının aniden ağırlaşması durumunda ise yerel yönetimlerden yeni açıklamalar yapılabileceği ifade ediliyor.

22 Aralık Pazartesi okul var mı?

KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde kar tatili ilan edilen herhangi bir il veya ilçe bulunmuyor. Ancak MGM tahminlerine göre bazı illerde karla karışık yağmur etkili olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası