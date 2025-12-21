Piyasada ‘bekle-gör’

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta sınırlı bir değer artışı ile 11.342 puandan kapanış yaptı. Ancak bu rakam, endekste bütün zamanların en yüksek ikinci haftalık kapanışı olarak dikkat çekti. Aynı zamanda endeksin geçen hafta ilk destek olarak gösterilen 11.250 seviyesini koruması da önemli bir işaret olarak gösteriliyor.

Borsada tarihî zirve 11.605’te bulunuyor. Endeks, geçen hafta 11.470’e kadar yükselerek rekora da yaklaştı. Orta-uzun vadeli perspektifte enflasyon ve faizlerde düşüş senaryosu, borsa için de katalizör olarak öne çıkıyor.

Ancak içeride asgari ücret konusunun netleşmemesi ve yıl sonu etkisiyle, daha düşük hacimli ve dar aralıkta işlemler yaşanıyor. Yeni asgari ücret, piyasadaki diğer ücretler ve mal-hizmet fiyatları için de gösterge olarak izleniyor. Dolayısıyla gelecek dönem enflasyon beklentileri bakımından takip ediliyor. Yılbaşında yönetilen-yönlendirilen fiyat ayarlamalarının da daha makul seviyelerde gerçekleşmesi, pozitif sinyal olabilir. Piyasanın kısa vadede yaklaşımı bu sebeplerle “bekle-gör” izlenimi veriyor.

***

Küresel piyasalarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolar endeksi ve dolar faizi için kritik olan ABD istihdam verileri zayıf gelmeye devam ederken, ülkede enflasyon kasımda beklentilerin altında gerçekleşti. Bu veriler, ABD’de gelecek yıl yeni faiz indirimleri için yeşil ışık yakarken, altın ve gümüş gibi kıymetli metalleri destekliyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankasının politika faiz oranını 30 yıl sonra %0,75 düzeyine çıkarması, başka bir majör para biriminde daha sıkı para politikası rejimine işaret ediyor. Yıllardır “ucuz Japon yeni ile borçlanıp, riskli piyasalarda pozisyon alma” eğiliminin nasıl şekilleneceği de 2026’da küresel piyasalarda takip edilecek gibi görünüyor.

Ömer Faruk Bingöl'ün önceki yazıları...